Pasaron las fiestas. Y este año como nunca, dejaron un mandato y una exigencia: terminar con la pirotecnia ruidosa y darle status de delito a quienes no son capaces por sí mismos de usar la razón para evitar la horrible agresión disfrazada de festejo.

Las explosiones agreden a los niños que sufren el autismo, y detrás de ellos, agreden a sus familias enteras.

Agreden a los ancianos, a quienes las fuertes explosiones desorientan y obligan a recluirse en vez de celebrar.

Y la agresión más cobarde es con los animales. No sólo los domésticos, gatitos, perros, pájaros, hamsters, conejos, tortugas y otras mascotas, sufren la pirotecnia con la misma intensidad que cualquier persona sufriría estando en una ciudad en guerra en el momento de un bombardeo.

Y a veces mueren, no alcanzados por misiles o bombas, sino porque sin comprender qué pasa, sus pequeños corazones aturdidos y desesperados estallan dentro de sus pechos.

También sufren los animales silvestres que habitan las cercanías de pueblos y ciudades: miles de pájaros de Jujuy, iguanas, comadrejas, zorritos, etc. etc. etc. Todos, con el mismo derecho a la vida.

La última Navidad parecía que la insensatez mermaba. El final del año redescubrió a los insensibles, a los puestos autorizados y clandestinos de venta de pirotecnia, a la inacción policial y municipal, a los tibios e insuficientes intentos oficiales de generar conciencia.

Es tiempo de legisladores: de sancionar leyes y ordenanzas concretas y bien estructuradas, con una escala de sanciones acorde a la defensa de la calidad de vida y de la vida misma.

Los legisladores -diputados y concejales- que fueron capaces de legislar que se puede jugar al carnaval sólo con los que juegan, y que el alcohol cero para los conductores era una necesidad, deben asumir que miles de jujeños se expresaron en contra de la pirotecnia, pero otros miles, parecen seguir creyendo que la única forma de ser felices durante breves minutos, es atormentar a personas y animales, en algunos casos, hasta la muerte.

Inconsciencia e idiotez

Y a veces, en el colmo de la inconsciencia y la idiotez, generarse gravísimas lesiones a sí mismos.

Es tiempo de legislación ejemplar, de terminar con el negocio de la pirotecnia sonora explosiva, de atender el clamor de la gente, de respetar a las mayorías que respetan.

Es tiempo, con urgencia, de una legislación que defienda la convivencia, que imponga la obligación del respeto a la vida, de cualquier manera en que ésta esté concebida (aunque los animales no voten), sin politiquería ni aprovechamientos de tiro corto.

No es necesario esperar a la próxima Navidad.