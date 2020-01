De Emiliano Sordi a Diego Brancatelli: “Cuando me haga falta un sparring, lo llamo”

El luchador argentino Emiliano Sordi se consagró campeón semipesado en la PFL (Professional Fighters League) luego de vencer en la final al veterano Jordan Johnson.

Tras la consagración, el deportista cordobés accedió al premio de un millón de dólares que, tal como expresó en Twitter, no traerá al país.

"No voy a ser tan boludo de llevar un dólar a la Argentina", avisó a través de la red social.

@madorni me extraña amigo, veo todos tus videos y conferencias. No voy a ser tan boludo de llevar un dolar para argentina jajaj https://t.co/NRW63tdtTS — Emiliano Sordi (@emilianosordi) January 2, 2020

La afirmación fue criticada por los panelistas Intratables Diego Brancatelli y Ernestina Pais quienes le reprocharon al cordobés no reinvertir en el país y así ayudar "a los que menos tienen".

En diálogo con el programa, Sordi respondió: "Es muy fácil hacer socialismo con la plata ajena y no con la de ellos... prefiero invertir acá (Estados Unidos) que darle la plata a la gente que en verdad, no conozco, o que no hacen nada".

Seguido, fue por el periodista: "Cuando me haga falta un sparring, lo llamo a Brancatelli".

En el citado ciclo, el luchador hizo una comparación con los impuestos que paga en Estados Unidos y los que tendría que pagar en Argentina: "Son distintos, no lo tengo claro porque tengo un contador que me maneja las cosas. Pero el grueso es un 30 por ciento, después me devuelven lo que invierto acá. Si a eso le sumo el 50 por ciento que me sacarían en Argentina, un país en el que no se ve un avance en nada, ¿estoy arriesgando la vida por un 20?".

La comentada frase de Sordi en Twitter sobre la conveniencia de “traer” o no el dinero a la Argentina fue en respuesta al economista y docente Manuel Adorni quien a través de la citada red social le advirtió sobre el monto que debía tributar si ingresaba el dinero al país.

Emiliano Sordi se consagró campeón de la MMA (artes marciales mixtas): ganó 1M USD. El Estado se lo pesificará a $60, por lo que cobrará $60M. De eso pagará $21M en impuestos. Recomprará dólares al blue a $80. Del millón le quedarán 487.500 USD. El Estado le dio la mejor paliza. — Manuel Adorni (@madorni) January 2, 2020

"Ganó 1M de dólares. El Estado se lo pesificará a $60, por lo que cobrará $60M. De eso pagará $21M en impuestos. Recomprará dólares al blue a $80. Del millón le quedarán 487.500 USD. El Estado le dio la mejor paliza", detalló Adorni en el posteo.

El luchador logró el triunfo el 31 de diciembre de 2019 en el mítico Madison Square Garden, donde se impuso con un nocaut técnico ante Jordan Johnson, ex luchador de UFC, en el primer round.