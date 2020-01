Cuyaya prepara el once ideal para el debut ante Zapla

En el plantel de Cuyaya entrenó ayer en el predio Sutiaga con miras al debut del certamen afista ante Altos Hornos Zapla.

El partido oficial del "bandeño" está "a la vuelta de la esquina", ante ese panorama los dirigidos por Ángel Cerdán se encuentran aceitando el funcionamiento táctico con trabajos de fútbol reducido y formal.

Para terminar la práctica vespertina, los muchachos disputaron un partido de 30 minutos en el complejo ubicado en barrio Norte. El primer equipo se alistó con: Cano; Torres, Tolaba, Monteserin, Carrizo; Guzmán, Roldán, Pisculiche, Alancay; Guevara y Villalba. Mientras que el "alternativo" formó con: Arjona; Castro, Pedro, Díaz; Bolla, Rodríguez, Orrabali, Tolaba; Ruíz, Benavidez y Mariscal.

El "bandeño" no quiere perder más soldados ya que Juan Arraya, Facundo Alcocer y Marcelo Aguilera se encuentran en plena recuperación para lograr estar en la consideración del cuerpo técnico. Por otra parte, el último jugador en sumarse en las filas de Cuyaya es Daniel Villalba, delantero que supo jugar en San Martín de Tucumán, Defensa y Justicia entre otros equipos.

El primer equipo en ganar la Copa Jujuy se mentaliza en lo que será en el comienzo de una nueva ilusión: ascender al Torneo Federal A.

Al finalizar la rutina de entrenamientos, Cesar Ruíz, capitán del equipo "bandeño", dialogó con El Tribuno de Jujuy y explicó como afrontó la recuperación en plena pretemporada: "Recién me pude integrar al grupo esta semana, tengo dolencias. Pero cuando me pongo la camiseta nada me importará. Voy a intentar llegar al domingo y pensar en este torneo que es durísimo".

"Estamos ultimando detalles para lo que será el debut. Estamos un poco ansiosos y nerviosos por el partido del domingo. Siempre cuando se produce esto uno quiere arrancar con el pie derecho", comentó el estratega del"‘bande" en referencia al partido oficial contra el equipo "merengue". Ruíz, habló de los encuentros amistosos, "se hizo un solo amistoso, jugamos muy poco y hay que suplir eso con los minutos de fútbol que tengamos entre nosotros", y sostuvo que "Zapla llega con más ritmo pero en la cancha somos once contra once y la actitud nunca debe faltar, ojalá que el domingo ganemos". En esta pretemporada Zapla, rival de Cuyaya, se midió con rivales de otra categoría con resultados positivos, Cesar Ruíz fue tajante y dijo que eso "no influye para nada". Al mismo tiempo agregó: "Nosotros venimos de un trabajo importante que ellos hayan jugado con rivales de otra categoría no importa. Por los puntos, es otra cosa lo saben ellos y nosotros también".

(Emiliano Saavedra).