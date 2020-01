El “lobo” y un nuevo examen amistoso

Gimnasia y Esgrima recibe a Atlético El Carmen desde las 8.45 en el último partido amistoso de pretemporada. Se juega a puertas cerradas en el estadio “23 de Agosto”.

Es la última prueba para los orientados por Marcelo Herrera, a una semana prácticamente de recibir a Riestra, será el viernes 7 a las 21.30 en el estadio de barrio Luján.

Con el de hoy, el “lobo” tendrá su quinto encuentro, hasta el momento no pudo ganar, sacó dos derrotas y dos empates, por eso la materia pendiente para sellar el exigente trabajo de pretemporada será vencer al “chacarero”, equipo que se prepara para afrontar el Regional Federal Amateurs, y aceitar la idea que el DT Marcelo Herrera pretende plasmar en el equipo.

A primera hora jugarán los titulares mientras que en el segundo turno, desde las 9.45, estarían jugando los alternativos.

Si bien no se trata de un rival de la misma categoría que Gimnasia y Esgrima, los carmenses buscarán exigirlos a los “lobos”. Será también para los dirigidos por Jorge Pérez y Luis Condorí, una buena prueba teniendo en cuenta que recién la próxima semana debutarán en el torneo del Consejo Federal porque tienen fecha libre.

Desde hoy el técnico de Gimnasia comenzará a diagramar el once que será de la partida ante Riestra. Tiene que ajustar en cada sector los detalles negativos que apreció en el último amistoso frente a Zapla. Justamente ayer, el plantel previo al trabajo observó un par de videos donde “Popeye” Herrera remarcó los puntos flojos.

Amén que resta una semana, ganarle a Atlético El Carmen será cambiar la imagen y sobre todo seducir a los simpatizantes “albicelestes” para que acompañen al equipo en el debut de este 2020.

Daniel Juárez

Ayer en Santa Fe Daniel Juárez pasó la revisión médica y por la tarde procedió a la firma.

De esta manera el delantero de Gimnasia y Esgrima pasó a ser parte de la entidad “tatengue” más allá que en común acuerdo entre ambas instituciones, “Pajarito” Juárez va a permanecer en Jujuy hasta mitad de año. Una vez finalizada la temporada de la Primera Nacional, viajará rumbo a Santa Fe.

Sin dudas un gran paso para el joven surgido de la cantera “albiceleste”.