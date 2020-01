"Si yo pudiera elegir qué tipo de caballo ser, elegiría ser un caballo de jineteada"

¿Cuál es la diferencia entre la doma racional y la tradicional?

Hay distintos estados de los caballos. Cuando nace un caballo al pie de la madre es salvaje como cualquier animal, no tiene ningún vínculo con el hombre, nace tratando defenderse de los depredadores y el hombre es uno de ellos, de modo que lo primero que hacen es tratar de correr o de escaparse. El hombre les pone un bozal, los ata a un palo y ellos se desesperan por salirse y se golpean. En otro estadio, el caballo se vincula con el hombre; es un animal de los que andan en grupo y eso hace que cuando son criados por el hombre, el caballo los considera su igual, entonces en algunos casos el caballo necesita al hombre, lo quiere, lo busca, pero eso depende mucho de la relación que hayan creado, ahora si el hombre lo único que le dio fueron palos y garrotes, en vez de buscarlo el caballo se va a querer seguir escapando y esa es la diferencia entre la doma racional y la tradicional. En la tradicional, lo que hace el jinete es darle palo y garrote lamentablemente, porque la cultura es así, hay una cultura de la agresión de la violencia que en la doma racional no se aplica.

¿Por qué se sigue utilizando la doma tradicional?

El hombre de campo posiblemente es un hombre que recibió poco amor, poco cariño, y tal vez hasta fue muy castigado por sus padres de forma violenta, porque ese es el sistema de educación histórico en nuestra cultura, entonces el hombre siempre creyó que con violencia iba a dominar los caballos de modo que la doma tradicional se basa en la violencia, no porque fueran malos, sino porque lo mismo hacían con los hijos, con la mujer, y con el perro. Es un tema cultural. Y esto es lo que sucede en Jesús María, donde el que tiene más habilidad para montar un caballo y ser agresivo con él se gana un premio, y hoy los premios en la jineteada son importantes entonces un chico que tiene 20, 22 años va detrás de ese premio porque sabe que es algo que no puede ganar con todo un mes de trabajo, mas ahora en que Argentina es una época complicada en materia de trabajo y salarios.

¿Cree que la jineteada tiene que ver con el premio económico que con la intención de participar o verlo como un deporte?

Estoy totalmente convencido, porque los riesgos que se corren y los gastos que conlleva llegar a cada una de las jineteadas a donde los muchachos van con la esperanza de ganarse ese premio, son importantes. Conozco varios jinetes y los respeto mucho porque se juegan la vida cada vez que deciden montar; además hay mucho sacrificio detrás porque los jinetes durante todo un año estuvieron yendo a distintas jineteadas para clasificar, para ser de los dominados, es un sacrificio parecido al de tantos artistas que quieren llegar a bailar a Tinelli, el jinete de jineteada tiene una ambición que es hacerse conocido en la Argentina y un jinete que gana Jesús María se hace conocido y respetado, y lo convocan y de ahí en más ‘le facilitan‘ la vida porque lo invitan a montar en otros lugares, viaja a varias jineteadas, y cuando se dan cuenta dejan de trabajar para montar los fines de semana porque saben hacerlo. Hay gente a la que le cambia la vida.

¿Qué le diría a la gente que cree que hay que terminar con la doma porque asegura que es maltrato animal?

Si yo fuese caballo y pudiera elegir qué tipo de caballo ser, seguramente elegiría ser un caballo de jineteada porque se cuidan, se los alimenta bien, hacen turismo, van de un lado al otro y una vez cada 15 días o una vez al mes, alguien lo monta y le da 15 segundos de palo, garrote y espuela. Yo entiendo que esos 15 segundos son bravos, pero el resto del mes esos caballos no hacen nada. Nadie habla de la inmensa cantidad de caballos de hipódromo que se mueren todos los años por cólicos, nadie habla de los caballos de salto que están en un club hípico todo el día encerrados en un box y los sacan y los atan con una cadena y a la noche vuelven a entrar y tienen una vida de presos; el caballo de jineteada esta libre en el campo. Nadie habla de las lesiones de los caballos de Polo, de los caballos de carrera que la gran mayoría a los tres años de vida ya no sirven porque empiezan a correr cuando son potrillos y el cuerpo no está preparado para que corran esas carreras, nadie habla de eso porque hay todo un mercado detrás de los hipódromos y de las apuestas. Es más, por año los veterinarios deben atender muy pocos casos de caballos de jineteada lesionados, contra cientos de caballos de salto, de enduro, de carrera.

¿Cree que en algún momento se llegue a prohibir la jineteada?

El mundo está lleno de pensamientos, hay quienes votan a Macri y hay quienes votan a los Kirchner; lo mismo sucede con los caballos, hay gente que quiere que los caballos queden libres, que nadie los ande, pero yo les diría que si los dejamos libres lo más probable es que sea la forma más rápida de extinguir los caballos en el mundo porque, suponiendo que haya una ley que prohíba montarlos, en dos minutos terminarían de existir los caballos porque nadie gastaría la plata que gastan en mantenerlos bien y darles de comer, les convendría más tener una vaca, una oveja o lo que fuera, es decir el camino más rápido para extinguir los caballos es prohibir su uso en eventos deportivos. Los eventos deportivos son maravillosos porque son los que hacen que la gente se prepare, aprenda que hagan cursos, que tomen conciencia que el que sabe mucho gana y el que sabe poco pierde, son el mejor camino para que la gente ande bien a caballo y los disfrute. Además no hay eventos a nivel nacional que provean a las escuelas de la plata que se recauda a través de las cooperadoras de las escuelas que son las organizadoras de la mayoría de las jineteadas, las cooperadoras recaudan una inmensa cantidad de plata para sus escuelas y sus niños; los que corren en el hipódromo no lo hacen, y los que saltan tampoco, pero en la jineteada el fin principal es el lucro para una cooperadora que va a pasarle el ingreso a los chicos que necesitan una zapatilla, un libro o un cuaderno. Es posible que estemos lejos de prohibir la jineteada pero ojalá nunca suceda. Estoy de acuerdo con que haya gente que piense que los caballos vivirían mejor si estarían libres y nadie los toca, yo también viviría mejor si no tengo que trabajar, si puedo pasarme la vida de vacaciones, pero no se trata de eso.

¿Tienen mejor calidad de vida los caballos que son criados por el hombre?

Sí. Los caballos que se entrenan y hacen deporte, igual que las personas, viven más. Un caballo que está libre y no hace nada nunca vive menos porque los caballos lo que pueden hacer es comer y saciarse, mientras hay pasto comen y engordan muchísimo y esa gordura es mala; esos caballos viven menos en cambio los que trabajan y hacen ejercicio viven mucho más porque tiene una vida más saludable, entonces no creo que al caballo le convenga vivir comiendo todo el día y haciendo nada.

¿En qué consiste la doma racional y cuál es la diferencia con la tradicional?

Durante mucho tiempo aprendí a amansar caballos mediante el sistema tradicional que consiste en mostrarle al caballo quien manda, tiene que ver la violencia, con los tirones, porque se entendía que de esa manera el caballo quedaba sumiso. Hoy entiendo que el sistema tradicional y la doma racional son muy similares a los términos "seducir" y "doblegar". Es que está doblegado obedece por miedo a un mayor castigo, pero a la primera de cambios ataca y busca escaparse, es decir, en la doma con violencia el caballo obedece por conveniencia, porque no quiere más tirones, la doma tradicional implica dominar por la fuerza, por el dolor. En cambio el sistema racional tiene que ver con la seducción, con el hacerme amigo, si uno le da de comer al caballo, lo larga al campo, lo cuida, ellos terminan entregándote todo lo que pueden; el juego de la seducción hace que el otro haga por uno ciertas cosas porque hay una devolución similar de la otra parte; con la doma racional el caballo trata de darte todo lo que puede no por obligación, sino porque realmente lo quiere y porque el hombre lo hace vivir de una manera mejor. La doma racional nos da un caballo más seguro, más manso y mas tranquilo.