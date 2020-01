”Entiendo que el doctor Pablo Baca debería renunciar al STJ”

El presidente del Partido Justicialista, Rubén Armando Rivarola, formuló declaraciones al momento de arribar a la provincia, de donde estuvo ausente unas semanas.

Abordado por la prensa, que le preguntaron su opinión acerca de la actualidad política, particularmente, la cuestión derivada de las conocidas declaraciones del Presidente del superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, Rivarola expresó: “A pesar de no haber estado en Jujuy, naturalmente estuve siempre al tanto de lo que aquí ocurría. Entiendo que el doctor Pablo Baca, por quien no tengo ninguna animosidad personal, pero como consecuencia de sus manifestaciones que se hicieron públicas, por una fuerte razón ética, debería renunciar a su cargo como Presidente del Superior Tribunal de Justicia. Aquellas expresiones conocidas difundidas por la prensa nacional y local, han colocado al gobierno en una situación muy delicada y han erosionado sensiblemente su imagen. Por el momento no puedo menos que compartir y acompañar la preocupación y las actitudes de mis colegas legisladores del bloque de diputados peronistas. Con algunos de ellos he tomado contacto y a más tardar este lunes, el bloque en su conjunto solicitará una sesión especial para el tratamiento del escándalo y para iniciar los procedimientos de juicio político que proceden en este caso” dijo Rivarola.

Luego agregó: “Creo que es la preocupación de todo el peronismo jujeño y de todo Jujuy. Pero entiendo también que no se deben mezclar los temas, las posiciones que cada uno tenga acerca de la cuestión puramente judicial sobre la situación legal de la dirigente tupaquera Milagro Sala, deberán someterse a lo que finalmente la propia Justicia determine. Pero la cuestión de las manifestaciones del presidente del Poder Judicial debe ser analizada por separado. Creo que aparecen graves definiciones e intromisiones de la política en la opinión del principal referente de ese poder que en algún punto se vuelven totalmente incompatibles con su función. Pero, insisto en esto: no se debe actuar apresuradamente y me parece que el camino parlamentario que eligió nuestro bloque es el correcto. Que se investiguen orgánicamente los dichos y las reacciones y así se llegue a una conclusión”. Más adelante agregó: “Debe quedar muy claro que esta situación no es un problema del peronismo jujeño ni fue generado por él. Las desavenencias internas del gobierno no las organiza el PJ de Jujuy” señaló.