Cumbre CGT: Ratificaron que habrá negociaciones paritarias

Los miembros de la "mesa chica" de la CGT analizaron ayer durante casi tres horas la situación del país y ratificaron que este año habrá negociaciones paritarias, pero advirtieron que estarán atadas a la renegociación de la deuda externa.

En el primer encuentro del año entre los popes cegetistas, realizado en la sede del gremio de Sanidad y con ausencias debido a que algunos dirigentes continuaban de vacaciones, se realizó un repaso de la situación del país en el primer mes y medio de la gestión de Alberto Fernández y analizaron los pasos a seguir en la estrategia de negociación salarial.

En medio de la iniciativa del Gobierno de promover sumas fijas, la CGT tildó de "falsas" las versiones acerca de que el Ejecutivo habría sugerido posponer paritarias y suspender las cláusulas de revisión, y ratificó que el esquema de negociación paritaria de cada gremio continuará normalmente.

"Las paritarias van a seguir normalmente, de hecho mi sindicato va a tener una revisión en febrero próximo. Queremos descartar algunos trascendidos que hubo y que generaron debates que no existen", remarcó tras el encuentro uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer.

Y, sobre la reunión, agregó: "Se hizo un análisis muy global de toda la situación del país, se habló de la estrategia salarial, lo cual desvirtúa esas versiones de que sólo habrá sumas fijas o que se suspenden paritarias por seis meses".

Por su parte, el titular del gremio de Panaderos, Abel Frutos, señaló que "no hay indicios de que se vayan a suspender las paritarias", al tiempo que destacó que su gremio este viernes tendrá una reunión en ese sentido en el Ministerio de Trabajo.

En tanto, el otro secretario general de la CGT, Carlos Acuña, se pronunció a favor de que se mantengan las cláusulas de revisión en las futuras paritarias, y precisó que las de su gremio se activarán "en marzo próximo".

Héctor Daer, a su vez, aclaró que las sumas fijas que promovió la Casa Rosada "fueron para levantar a los gremios más golpeados, los de las actividades más complicadas para dar aumentos", y señaló que "eso no impide que después las sumas fijas se acoplen con las paritarias".

Acuña, insistió en que las sumas fijas ‘son un adelanto de la paritaria 2020 y después llegará el momento en que cada gremio negociará de acuerdo a las condiciones propias de cada actividad".

La renegociación de la deuda será clave

Por otro lado, Daer, Acuña y Frutos coincidieron en que la renegociación de la deuda que encara el Gobierno será clave para el futuro del país, incluida la negociación paritaria de los gremios.

“Hay que esperar cómo define el Gobierno el tema de la deuda”, subrayó Acuña, mientras que Frutos señaló que eso “es fundamental para el futuro de la Argentina”.

Al respecto, Daer subrayó: “De acuerdo a cómo se defina la negociación de la deuda, se va a definir las perspectivas del futuro del país. Si resolvemos la deuda tendremos una Argentina, que tampoco será la panacea, y si no la resolvemos tendremos otra Argentina”.

Si bien en la reunión no se trató la posibilidad de que la CGT se sume a un control de precios en supermercados como había trascendido en la previa, Daer hizo especial hincapié en la cuestión de la inflación y apuntó contra los empresarios.

“Hay que cuidar que la recuperación económica que pueda haber no vaya a precios. La suba de precios no se puede comer las expectativas. Es una discusión que hay que dar”, completó el titular de sanidad.

Los sindicalistas también analizaron la propuesta formulada ayer por el jefe del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), Omar Viviani, quien se había pronunciado por la necesidad de que la central se involucrase en el control de precios, pero la iniciativa fue por el momento desestimada por la mayoría de los dirigentes obreros, se informó.

En realidad, primó el debate sobre “la cuestión paritaria y su institucionalidad y vigencia para enderezar necesariamente el barco salarial”, como explicó uno de los participantes , y hubo un pormenorizado debate sobre la realidad de las obras sociales.

“Cualquier suma fija que otorgue el gobierno no obstaculizará el desarrollo de las paritarias. Eso ya lo dijo en privado a varios dirigentes el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni”, puntualizó un encumbrado dirigente cegetista.