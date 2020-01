El ISJ cubrirá los gastos de operación de Octavio

La tan necesaria operación a la que el pequeño Octavio Benjamín Puntano debe someterse está asegurada. El bebé de tres meses debe ser sometido a una cirugía intestinal y aunque en un principio los padres se mostraron angustiados porque la obra social del estado no cubría esta intervención por una cuestión "burocrática", finalmente el Instituto de Seguros de Jujuy se retractó y anunció que cubrirán el costo total de la intervención del pequeño.

Karen Vázquez, madre de Octavio, comentó a El Tribuno de Jujuy que recibió el llamado del Instituto de Seguros de Jujuy donde le explicaron la situación y los pasos a seguir para garantizar la operación de su bebé. "Dijeron que se harán cargo de todos los gastos, los 150 mil pesos que sale la operación, como así también que aprobarán todos los anteriores estudios y la intervención que ya se hizo" y agregó que "dijeron que correspondía porque con una afiliación provisoria ya se le hicieron todos los anteriores estudios y con una afiliación definitiva,tienen que aprobar lo que resta".

La madre de Octavio además aclaró que a todos aquellos que los apoyaron con dinero se les devolverá sus aportes, cuando obra social del estado efectivamente cumpla con lo pactado.

En su cuenta personal de Facebook, Karen agradeció a todas las personas que colaboraron para recaudar el dinero necesario para la operación de su hijo y a los medios masivos de comunicación que difundieron la historia.

Además afirmó que "existe la posibilidad de que la obra social cubra la cirugía de Octavio (comunicado que recibí únicamente de palabras)‘ y aseguró que cuando tengan ‘algo concreto o por escrito estamos más que dispuestos a devolver toda colaboración que ingresó en la cuenta bancaria por medio de Mercado Pago y la colaboración voluntaria de cada ángel que dios y la vida puso en nuestro camino. Al ser así el día de la cirugía aproximadamente entre el 15 y 20 de febrero, se va a realizar dicha devolución".

Con respecto al bono contribución, la madre del bebé explicó que se va a postergar la fecha hasta tener algo garantizado y también se va a devolver todo lo recaudado si el ISJ cubre todo.

Sobre la patología

El 6 de noviembre pasado nació en una clínica de la ciudad Octavio Benjamín Puntano y a las pocas horas sus padres se dieron cuenta que no estaba del todo bien. Su madre relató que la noche que nació el bebé, cuando llegó el momento de alimentarlo, no recibía la leche por lo que los enfermeros comenzaron a darle fórmula pero él la rechazaba. Al día siguiente, como esa situación continuaba lo llevaron a neonatología y todos sus análisis salían bien, pero descartando apareció en su cuerpo una bacteria.

Al parecer la bacteria no fue identificada, pero a los padres les dijeron que tenían sospechas de que esta se encontraba en los intestinos por lo que debían operar de urgencia al pequeño. Le realizaron una transfusión de sangre y la intervención se realizó el 30 de noviembre.

“En medio de la cirugía el médico se dio con que la bacteria estaba en la unión de los dos intestinos, por lo que cortaron ese pedacito de intestino. Hoy Octavio hace su digestión en una colostomía, es por eso que hoy su intestino grueso esta sin funcionar”, dijo la madre del pequeño.

En el mes de febrero Octavio debe someterse a otra intervención quirúrgica. Previo a la intervención se hicieron estudios y afortunadamente su intestino grueso esta bien, por lo que ya se encuentra en condiciones de ser operado. El 10 de febrero debe ser llevado a control y entre el 15 y 20, será operado.