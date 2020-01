Quinta Luna en el Festival Nacional del Folclore

La emoción fue la primera característica de la quinta luna coscoína, de punta a punta, desde la presentación de los cantores populares por excelencia y trascendentales de nuestro país, como Teresa Parodi y Víctor Heredia, que abrieron el escenario; hasta el homenaje sentido e impactante al Chango Nieto. La otra característica fue la coincidencia de los amores filiales con las historias musicales de cada propuesta, así pasaron madre e hija, Susana "La Tana" Rinaldi y Ligia Piro; los hijos del Chango Nieto; el hijo de Peteco Carabajal; y un par de expresiones más dan cuenta de herencias tomadas y revaloradas. Y finalmente, se puede destacar una tercera particularidad de esta noche, que fue la presencia femenina fuerte.

"Esa musiquita" y "Ojos de cielo", algunas de las interpretaciones fundamentales de la dupla Parodi y Heredia. Ella, la gran compositora y cantora correntina, siguió sola con "El otro país", esa letra que penetra en la sensibilidad de un pueblo dolido y sufriente como el nuestro. Es que los cantores que eligen el camino del compromiso con la realidad, siguen elevando sus voces por la libertad, por la dignidad, tratando sin cansancio de llegar alguna vez a ablandar los corazones de los que deciden.

Estos dos primeros protagonistas de la noche, vienen cantando y comprometiéndose, con las consecuencias que implica, desde que comenzaron sus caminos musicales, y la noche del miércoles no iba a ser la excepción.

Juntos, continuaron proponiendo letras que la gente aplaudió y lloró en muchos casos. Es duro escuchar "se han deglutido todo el país" (del tema "Informe de situación" de Heredia y León Gieco); pero también es esperanzador y emocionante escuchar los versos "Quiero darte la hora/ que es la hora del fuego/ que es la hora del grito/ que es la hora del pueblo./ Que nos una amorosa/ que nos pegue en el pecho/ que si vamos cantando/ no podrán detenernos", del tema "La canción urgente" de Parodi.

Empezaron a cerrar semejante momento, con "Como la cigarra", y en el bis, eligieron "Todavía cantamos". El corazón de la gente estaba inflado.

En ese estado recibieron a las siguientes artistas. El escenario es ahora de las mujeres. La prestigiosa y talentosa Susana Rinaldi, subía al escenario con su hija, la exquisita cantante y actriz, Ligia Piro. Juntas desandaron letras tangueras y de ritmos rioplatenses, que supieron condimentar con charlas cotidianas de madre e hija.

Ambas se lucieron y una presumía de la otra orgullosa. La Tana recordó los años en que "los artistas que cantábamos las verdades" se tenían que ir, y deseó abiertamente "ojalá no ocurra nunca más". Se mostró feliz de poder volver a este escenario donde no estuvo por mucho tiempo. Celebró "la vuelta a esta casa... los años transcurridos fueron muchos y valió la pena", dijo. Y también celebró el tango en Cosquín. "Naranjo en flor", "Desde el alma" (vals que bailó una pareja del Gran Ballet Argentino acompañándolas), y para cerrar "El día que me quieras", fueron algunas de las obras de esta presentación.

Ambas de la mano fueron una postal muy familiar. Susana concluyó su participación expresando: "Vale la pena la música popular y el encanto popular de la palabra".

Las voces de Opus 4 y A la Par Dúo fueron la propuesta siguiente, y la presentación de la Delegación de la Provincia de Salta, en la sección "Postales de Provincia", junto antes de la llegada de otra mujer emponderada y luchadora por los derechos de los derechos femeninos, como es la Bruja Salguero. Con mucho tino se refirió al cambio en este sentido que está ocurriendo en el mundo, y se dirigió a la platea toda para decir: "Levanten las manos los varones que nos va a acompañar en este cambio que se está produciendo".

Esta quinta luna también recibió a los ganadores del Pre Cosquín en los rubros pareja de danza tradicional: Cecilia Calvet y Héctor Gomina de la sede Junín; y el del rubro conjunto instrumental, integrado por un grupo de siete guitarras llamado Quinto Espacio, de Buenos Aires.

Con un gran carisma y letras bien genuinas, la siguiente actuación fue del cordobés José Luis Aguirre, presentando su espectáculo y trabajo "Chuncano". Él también transmitió un mensaje realista y esperanzador, en una lista de temas que terminó con "Bailecito para iluminar". El mensaje de los artistas populares que se comprometen con el cuerpo y sus letras.

Es realmente muy gratificante observar que el público acompaña a cada una de las propuestas con mucho respeto y admiración.

El homenaje más sentido

Y llegó el momento del anunciado homenaje, un momento preparado entre la hija del gran cantautor salteño, el Chango Nieto (fallecido hace 12 años), Carla, el productor y compositor Hugo Casas, y una larga lista de gente que se comprometió con la producción de este espectáculo y artistas de distintas generaciones que se sumaron a la propuesta con el corazón.

Estuvieron participando de este bello momento, los tres hijos del Chango Nieto, Carla, que además de cantar hizo la conducción de la historia que fueron contando en el escenario; Luna, que con una voz muy personal se lanzó con coplas sentidas hacia una plaza que la escuchó atenta; y Hernán, que comenzó a cantar hace poco, y que impactó en los corazones de la gente porque física y vocalmente el parecido con su padre era realmente enorme.

La gente se paró y aplaudió, explotó cuando Hernán comenzó a cantar, porque si los ojos de los seguidores del Chango se cerraban, como hacía él para cantar, podían casi volverlo a escuchar en vivo. Pero era su hijo, que tomó la herencia, y con muchos nervios, pero mucha emoción se animó a estar en ese escenario, cantando una canción de su padre.

Federico Córdoba de las Voces de Orán, fue la voz en off del video que contó la historia del Chango Nieto en la pantalla, y otro de los artífices de esta idea del homenaje.

Todos los invitados al homenaje pasaron por el escenario cantando las composiciones del Chango. Y cada canción adquiría un significado especial a 12 años de su partida y con su ausencia física. "Están que arde los carnavales", y "Mujer, niña y amiga", interpretado por Las Voces de Orán los integrantes de Por Siempre Tucu; Hugo Jiménez y Marina Tondini del Ballet Salta, también fueron parte de la escena; "Luna Cautiva" les tocó a Los 4 de Córdoba; y después de sus tres hijos siguieron Facundo Toro y Daniel Altamirano haciendo el "Himno a la amistad"; Sergio Galleguillo participó con "Zamba a Vespucio"; El Indio Lucio Rojas hizo "Chacarera del rancho"; Mario Álvarez Quiroga interpretó "Pampa de los Guanacos" y Destino San Javier "A Monteros.

El momento más potente quizás, después del canto de sus hijos, fue el del Chaqueño Palavecino, interpretando "La Taleñita".

A 55 años del debut del Chango Nieto en Cosquín, y 12 de su fallecimiento, la cita con su recuerdo fue a través de sus canciones y con amigos del escenario y de la vida, como todos los que estuvieron.

El cierre fue con todos juntos cantando "Zamba de un cantor enamorado", de Hernán Figuero Reyes, una letra quye sin dudas inmortalizó el Chango.

Peteco y compañía

El cierre de la quinta luna, fue con una propuesta bien santiagueña que también hablaba de lazos filiales en el arte. "Riendas libres" es el espectáculo que pusieron en escena Peteco Carabajal, junto a Homero, su hijo; y Martina Ulrich, hermana de su hijo.