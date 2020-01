Talleres y Tiro salen a la cancha esta noche

Se pone en marcha la acción para los clubes jujeños que integran el Regional 2020. Esta noche desde las 21 en el estadio "Plinio Zabala", Talleres ante Tiro y Gimnasia de San Pedro en un duelo futbolístico válido por la primera fecha de la zona 2 de la región Norte en donde no sólo hay equipos de nuestra provincia sino que también de Salta y Tucumán.

Las acciones serán controladas por Víctor Fernández y las asistencias de Guillermo Tolaba y Miguel Coronel, todos de la Liga Regional.

Los anfitriones tendrán el regreso como director técnico de Aniceto Roldán un viejo conocido de la casa que mostró su impronta apenas arribó a Perico y con su convicción, todos en Talleres se ilusionan con pelear el ascenso al Federal A de la temporada que viene.

Los periqueños llegan a esta competición como campeones de la Copa Jujuy 2019 y quieren sí o sí ser protagonistas para volver a jugar la tercera categoría del fútbol argentino después de muchos años.

Por eso, el arquero de Talleres, Matías Llanos, se refirió al trabajo previo que se hizo. "Una pretemporada dura después de lo que fue la parte física con el profe, se trabajó mucho con pelota para tener más ritmo de fútbol. Después en los amistosos quizás no se dieron resultados positivos pero creo de a poco vamos ir encontrando el camino que queremos", dijo.

"Es un desafío muy lindo para nosotros porque sabemos que hay rivales muy duros como Zapla, Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro que son los rivales a vencer", manifestó el guardameta. No obstante en cuanto a la competitividad del torneo el golero aseguró que primero deben hacer bien las cosas en la zona que comparten con Tiro y Gimnasia y Atlético El Carmen.

Llanos dejó en claro cual es el objetivo: "Poder llevar a Talleres a lo más alto, sabemos que el año pasado quedamos ahí a un paso y la verdad que fue algo muy duro", aseguró Llanos.

"Más allá que somos un plantel nuevo, las ideas son siempre la mismas. Talleres últimamente se caracteriza por ir adelante tanto de local como visitante ir a buscar el partido", dijo el arquero haciendo referencia a la modalidad de juego que propone el "expreso".

Consultado sobre el aporte que el "1" periqueño le hace al grupo, remarcó: "Uno trabaja día a día, son distintas etapas, la etapa del año pasado está cerrada donde dejamos una gran imagen y esta etapa nueva uno trabaja para hacer lo mejor posible y poder darle confianza al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la gente", culminó Matías Llanos.

Por otro lado ayer se confirmó la llegada de Gustavo David De La Rosa, lateral derecho exBoxing Club de Río Gallegos.

Para esta noche se espera contar con un buen marco de público de ambos lados. Sobre todo Talleres por ser local.

Para Córdoba ganar sería dar un batacazo

Sociedad de Tiro y Gimnasia llegará a Perico esta noche con un solo objetivo “sacar un buen resultado”, según anunció el entrenador José Córdoba.

El DT del “lobo” sampedreño reconoció que “el equipo llega en un 70 por ciento, esto tiene su explicación, primero porque el campeonato local terminó tarde jugando prácticamente antes de navidad, eso hizo que Gimnasia de inicio a la preparación más tarde, amén de eso varios jugadores se fueron a Gimnasia de Jujuy, o esa una base de Gimnasia casi desarmada, más de un 50 por ciento del equipo titular, y había que trabajar”, comentó.

Sucede que algunos jugadores “llegaron de último momento, fue una dificultad, fue un rompecabezas donde hace una semana recién pude trabajar fuerte y allí tuve que equiparar y ponerlos a punto para el debut”.

El entrenador de Tiro y Gimnasia tiene en claro que no saldrá a especular “siempre dije que si uno va a buscar un cero a cero te traes más dolores de cabeza que satisfacción, no digo que vamos a jugarle de igual a igual, pero vamos a tratar de jugarle en la mitad de la cancha, tratar de salir con dinámica al arco rival, en una palabra sostener el juego en tres cuartos de cancha y de allí las pelotas que consiga Gimnasia hacerlo con velocidad, inquietarlo, molestarlo en los 90 minutos, apretarlos en todas las zonas, para eso vamos a necesitar una concentración y un orden ante un equipo que viene más aceitado”, puntualizó.

Ganar esta noche en el “Plinio Zabala” sin dudas que será “sería un batacazo y una sorpresa pero hay que hablarlo “, anunció.

Córdoba sabe que la obligación es de Talleres “ellos están más obligados porque lo demanda la historia, lo demanda el presupuesto, porque demanda la cantidad de jugadores que trajeron, Sociedad de Tiro y Gimnasia es un club pero vamos representando a San Pedro, entonces nosotros no tenemos que ir a entregar a ningún lado, ojalá tengamos una buena noche y traernos un buen resultado”, culminó el DT del “lobo” sampedreño ante El Tribuno de Jujuy.