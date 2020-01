"Lo que queremos es que el Fondo Especial del Tabaco llegue en tiempo"

El flamante responsable del Fondo Especial del Tabaco y exdiputado nacional de Salta anunció que ayer se transfirieron los fondos de

222.920,59 millones de pesos para los tabacaleros de Jujuy.

¿Se acaba de anunciar la transferencia del Fondo Especial del tabaco¿Cómo fue la gestión?

-Es una gestión nueva no sólo en el Ministerio sino en el programa, estoy designado desde la semana pasada, y apenas nos pusimos tratamos los temas de urgencia que es justamente que llegue el aporte del fondo a los productores directos. Obviamente que esto es fundamental en la etapa que están ellos del cultivo. En ese sentido, nos hemos puesto a trabajar para destrabar lo más rápido posible. Hablamos entre el viernes y el lunes ya está avanzando, y de Jujuy recibimos a todos los actores, al presidente de la Cámara (del tabaco de Jujuy) Pascuttini, la gente de la Cooperativa de Monterrico, a los senadores nacionales Snopek, Giacoppo, los diputados Rivarola y Moisés. Todos llamaron preocupados por la urgencia y la disponibilidad de estos fondos. Una vez logrado regularizar los trámites administrativos, el ministro dio los detalles anoche (por el miércoles) y hoy jueves se hizo la transferencia de 222 millones de pesos que estará disponible en la provincia.

¿Qué opina de lo expresado por los senadores jujeños Fiad y Giacoppo sobre una supuesta discriminación y retención en la entrega de los fondos a Jujuy para presionar por la libertad de Milagro Sala?

-Ella dice que fue un mal entendido, se apersonó en el programa y estuvo con el ministro (de Agricultura Luis) Basterra, pidió disculpas, y quedó clara la intencionalidad de la gestión que es nueva y que quería iniciar la relación con el gobernador para luego seguir por los canales que corresponde como el ministerio de Producción y las cámaras. Eso ya fue zanjado ayer (por el miércoles), pidió las disculpas del caso. Y la atendió el ministro y vió que no era en absoluto lo que le había llegado, y qué mejor que tener relación directa que es lo que queremos tener tanto con las autoridades de Jujuy como con los productores que es lo que más nos interesa. Y siempre ponernos a disposición de los intereses de los productores porque es un sector que genera trabajo, divisas para el país, y a nosotros nos interesa mucho el sostenimiento de la actividad, y eso es la finalidad. Nos estamos ordenando en esta gestión y prontamente vamos hacer una visita y a invitar a todos los actores.

¿Por qué se dio ésta demora?

-Es una gestión que se inició y el fondo estaba, se empezó a ordenar un poco los trámites y el programa no tenía autoridades tampoco, así que esto lo hemos empezado a subsanar. Por eso apenas nos sentamos ya se subsanó en las tres provincias principales. Estamos yendo con el resto de las provincias tabacaleras, y ya vamos a planificar y evitar estos inconvenientes. Es un cambio de gobierno, una transición, lamentablemente cuando es de un signo a otro no es lo mismo, no hubo interés de ninguna naturaleza, solo de solucionar. Ayer eso lo comprobó la senadora y esto nos permite trabajar de buena manera en el futuro. Lo que queremos es que el fondo llegue en tiempo y forma a los productores, porque es un complemento muy importante el precio del acopio que ellos reciben para la sustentabilidad del cultivo y también para la rentabilidad.

Se dice que los productores de Jujuy no quieren discutir el precio junto con los de Salta, porque nunca llegan a un acuerdo suficiente. ¿Usted habló con ellos sobre eso?

-La urgencia era la liberación de estos fondos, por la situación económica que viven no sólo los productores sino el conjunto de la población. Sí hemos hablado sobre el tema de los precios, pero yo estoy terminando de ordenar, diligenciar la salida de esos fondos para el resto de las provincias tabacaleras y de ahí voy a empezar con Salta, Jujuy y a Misiones que son los principales productores. Van a empezar las reglas de juego, seguramente los temas que dejaron planteados la gente de la cámara, el tema del precio, no estar atado a Salta que tiene otra manera porque incluso tienen prefinanciamiento a través de su cooperativa. Eso no existe en Jujuy donde los productores están atado a su capacidad de financiamiento o de crédito que tenga, por eso es importante fijar el precio antes del acopio, no como en otros lados, como en Salta donde es la resultante final porque tienen un sistema de financiamiento previo a través de las cooperativas. Lo más importante de lo que hemos hablado es que hay buenas perspectivas a pesar que se vienen haciendo menos hectáreas en Jujuy, creo que 2200 hectáreas menos que el año pasado. Por lo menos están visualizando hacer un tabaco de buena calidad, las 13000 hectáreas calculan que van a estar produciendo entre 33 millones de kilos de tabaco, y que viene con baja siniestralidad en el caso de granizo; así que si la situación termina así va a ser una campaña importante.

En su rol está la reconversión de las áreas tabacaleras, ¿cómo va a trabajar en torno a eso?

-Eso pasada la etapa ésta que termine el acopio, obviamente estamos interesados en que terminen los productores entreguen su producción al menor precio posible, y ya tengan la seguridad para el cultivo del año que viene vamos a empezar a trabajar con eso. Vamos acordar, hacer una mesa de discusión, con los productores, con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional para empezar a tener incidencia en qué punto cada zona agrícola tiene perspectivas, diversidad productiva. Y en eso la idea nuestra es tener dos o tres rubros, que nos pongamos de acuerdo e invitar a través de la concientización, sensibilización de estos temas, aquellos productores tabacaleros que quieran designar parte de su área para estos emprendimientos. Vamos a consensuar con ellos fundamentalmente en una mesa de trabajo y negocios vamos analizar las potencialidades de dos o tres opciones económicas que podamos tener diversificadas y que obviamente sean rentables, y que desde el programa se pueda ir cumpliendo ese objetivo.

¿Esto se venía trabajando y había aún sectores muy reticentes?

-Si zonas, por eso digo que hay que trabajarlo en consenso, en forma grupal, alternativas que tengan salidas con exportaciones, que signifique ingreso de dólares, y creo que hay que buscar. Hemos pedido una reunión con Cancillería en el área comercial para que nos indique cuáles son los mercados emergentes no sólo primarios sino con valor agregado, agroindustria que nosotros podamos ver. La semana que viene vamos a tener la reunión en Cancillería, y sobre esa base queremos empezar a ver cuáles son factibles en los Valles de los Pericos, o en otros lugares qué tipo de actividades son rentables como alternativa. Eso lo vamos a poner en mesa de discusión, obviamente insistir con los productores. Principalmente, convencerlos que es bueno que se destinen partes, como Misiones que por la realidad económica de allá se hace un poco de tabaco, la diversifican con la naranja y yerba, tienen un sistema que es rentable y aprobado por todos ellos. Creo que hay que caminar en esa dirección, tienen que ser decisiones tomadas en conjunto y después voluntariamente cada uno puede ver, y ahí está el apoyo del programa para los primeros que quieran ser promotores de estas nuevas actividades, con una mesa de trabajo todos juntos.

¿Y cuáles son sus objetivos a mediano plazo para con el sector en esta gestión que comenzó?

-Estamos haciendo una planificación, y el objetivo es avanzar en las distintas provincias que tienen áreas tabacaleras con un menú de oferta de dos o tres actividades complementarias a los que hacen el tabaco, de manera de dárselas como opción. Y esa prioridad la queremos marcar para que empecemos a cumplir claramente la finalidad del programa, y a su vez darle sustentabiidad que es la finalidad del fondo a esta actividad que genera tanta mano de obra en las provincias, el gran impacto económico y social por sus rasgos exportadores del ingreso de divisas.