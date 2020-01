¿Por qué importa Bolivia?

Por Hebe Lis Navarro, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNR

Todavía no existe acuerdo sobre cómo calificar la crisis institucional que azota a Bolivia desde antes del 20 de octubre del pasado año, fecha en que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que otorgaban la victoria a Evo Morales en medio de protestas y enfrentamientos, frente a la posibilidad, casi consumada, de asumir un cuarto mandato presidencial de manera consecutiva. Esta situación adquiere tintes golpistas luego de que presiones de la oposición y de las fuerzas armadas bolivianas instaran a Morales a renunciar a su cargo de manera anticipada.

La discusión acerca de su definición parecería no tener un final, en el contexto de una América Latina que logró retornar hacia la democracia de manera prometedora, pero todavía reciente, y no exenta de intentos desestabilizadores en varios países de la región. La terminología que intenta explicar estos intervalos va adquiriendo variadas connotaciones, así, se habla de golpes de estado pero también de golpes blandos, autogolpes o neo golpes. Los casos de Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Roussef o Lula en Brasil ilustran algunos de estos casos.

Pero como sea que se defina la situación que pone fin al gobierno de Morales, lo cierto es que este repentino cambio de gobierno se encuentra por fuera de los límites de la legalidad tanto en los términos de su salida como en la posterior sucesión del gobierno. Hubo acciones de desestabilización seguidas por un corte institucional y la asunción de un gobierno sin quórum en un contexto de represión, persecuciones y debilitamiento de los canales democráticos.

Estos interregnos que suceden durante una gestión de gobierno importan a la hora de defender aquello que los países que optan por un estado de derecho intentan resguardar. Volvemos a analizar una y otra vez la naturaleza de la democracia, más allá de su sentido procedimental o como método político, según una visión shumpeteriana; y se evalúa las garantías de libertad y la pluralidad. Hoy discutimos sobre representación pero también sobre inclusión, e indagamos más de cerca cómo lograr una reconstitución ética de la democracia que aparte la violencia de los procesos que buscan una salida a los conflictos.

El gobierno argentino interpretó que hubo un incumplimiento de los canales legales en la actuación de la oposición política, el accionar militar y las medidas de Añez. Decidió, entonces, otorgar al líder indígena el estatus de refugiado político, otorgándole inmunidad y protección diplomática. La relación entre Argentina y Bolivia se tensa, y sumado a que la actividad electoral que Evo realiza desde Argentina, es un parte aguas en el intento de Alberto Fernández de llevar a cabo una gestión más pragmática de su administración, que lucha por mantener cierta autonomía de Estados Unidos sin alejarse de la posibilidad de acuerdos principalmente en el área económica.

Por último, como país ubicado en el corazón de América Latina, Bolivia representa un paradigma de Estado reformador, que logra una mejora de las condiciones sociales y económicas sin precedentes a partir de un gobierno que reconoce la plurinacionalidad. Sobre esto no hay demasiado desacuerdo, sí sobre el desenlace político de una gestión que no aceptó la alternancia de poder y se dirigió así hacia un final que no merecía. Las próximas elecciones serán clave para Bolivia y para Latinoamérica en un intento más de consolidar el cumplimiento pleno de los derechos democráticos.