Polémica en San Juan el comentario machista de un ciclista acerca de la vestimenta de una periodista

Un ex ciclista, que ahora ejerce el periodismo, encendió polémica por un comentario machista acerca de la ropa que usaba la argentina Belén Mendiguren, del canal ESPN, durante la cobertura de la Vuelta de San Juan.

En el tuit, que ya fue borrado, había una foto de la joven argentina, que se veía con un sencillo top, entrevistando a un ciclista, competidor en la vecina provincia. Pero el belga Sven Spoormakers la acompañó con el mensaje: "¿Hace frío en Argentina?".

Ante semejante agravio, una periodista australiana llamada Sophie Smith se mostró ofendida y cruzó al ciclista. "¿En serio? Por favor, decime que esto se pierde en la traducción y que no solo objetivaste públicamente a una joven reportera. Dejame decirte que ella hace exactamente el mismo trabajo que vos, pero que tiene que trabajar y resistir el doble aún por una mierda como esta", evaluó la comunicadora.

Seriously? Please tell me this is lost in translation and you did not just publicly objectify a young female reporter. Speaking from experience, let me say she does the exact same job as you but has to work and withstand twice as much still because of bullshit like this. https://t.co/N9EemBZLYV — Sophie Smith (@SophieSmith86) January 29, 2020

Spoormakers reforzó su posición y acusó de "provocadora" a la argentina por su ropa. "Objetivar, ¿en serio? No jodas. No usés la carta feminista en esto. Ella sabe exactamente lo que lleva puesto, o no, y por qué", tuiteó el belga.

La australiana siguió: "¿Entonces es su culpa porque no podés dejar de mirar sus pechos? ¿Qué querés que haga, usar un saco de papas para no excitarte? Si te tomo una foto en el trabajo, la publico y comento lo pequeño que se ve tu pene en un par de pantalones cortos, ¿estarías bien con eso?".

Con el revuelo instalado en las redes sociales, Belén Mendiguren le respondió al hombre que la atacó. "Lo que yo lleve puesto no habilita el chiste o la falta de respeto hacia mi persona. Lamento que haya hombres que se detengan a hacer estos comentarios poco felices. Esto que a vos te parece divertido es parte de un engranaje machista que lastima y perjudica enormemente a la mujer", cerró.

Lo que yo lleve puesto no habilita el chiste o la falta de respeto hacia mi persona. Lamento que haya hombres que se detengan a hacer estos comentarios poco felices. Esto que a vos te parece divertido es parte de 1 engranaje machista que lastima y perjudica enormemente a la mujer https://t.co/lK52Vha4nE — Belén Mendiguren (@lelumendy) January 30, 2020

El ciclista terminó pidiendo disculpas: "Lo que se suponía que era un comentario divertido resultó ser ofensivo para mucha gente. Eso fue un mal juicio. Lo siento".