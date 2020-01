La tarifa social sigue vigente y continúa abierto el reempadronamiento

En reunión con intendentes del ramal jujeño, el secretario de Energía Mario Pizarro puso en común la situación actual de la tarifa social, destacando su "continuidad y plena vigencia del re empadronamiento en Su.Se.Pu." y detalló los costos del servicio de energía eléctrica que debieron afrontar quienes no se re empadronaron y cumplen requisitos para ser beneficiarios.

El Ministerio de Infraestructura, a través de la Secretaría de Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Su.Se.Pu.), continúa trabajando en el sistema de re empadronamiento de los usuarios para el beneficio de la tarifa social. A tal fin, funcionarios de las áreas mencionadas encabezaron, en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, una reunión con vecinos del ramal de la que fueron parte los intendentes de la zona.

De la reunión fueron parte, el secretario de Energía, Mario Pizarro y el titular de la Su.Se.Pu, Héctor Rafael Simone, junto a sus equipos de trabajo; miembros de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda con su titular Humberto García y el diputado Olver Legal. Estuvieron presentes el intendente anfitrión, Oscar Jayat; el de Fraile Pintado, Iván Poncio; de La Mendieta, Ricardo Farfán; de Caimancito, Daniel Gurrieri y de Calilegua, Elsa Flores.

Tarifa social: sigue abierto el reempadronamiento

Mario Pizarro, afirmó que sigue plenamente vigente la tarifa social para el servicio eléctrico, y que el estado continúa sosteniendo dicho beneficio que alcanza hoy a más de 35 mil usuarios empadronados y puede ampliarse con el reempadronamiento actual.

"El móvil político de algunos legisladores y legisladoras que convocan a manifestar bajo el lema que jujeños perdieron la tarifa social es falso e infundado", expresó el funcionario.

Pizarro, recordó "que el estado, desde noviembre de 2018 cuando el Gobierno Nacional dejó de subsidiar las tarifas, decidió sostener con fondos propios la tarifa social», lo que representó «un gran esfuerzo de un gobierno que tiene como objetivo trabajar por y para todos los jujeños». En ese sentido, señaló que «Jujuy fue la única provincia que tomó esta decisión y hasta hoy sostiene el beneficio en la tarifa para los jujeños que más lo necesitan. Las familias sólo deben empadronarse", subrayó Pizarro.

Durante todo 2019 el padrón de tarifa social alcanzó a 80 mil usuarios y se realizaron campañas en donde se invitó a los vecinos a reempadronarse debido a que las situaciones que son requisito para ser beneficiario deben cotejarse periódicamente. “Iniciamos 2020 con 35 mil usuarios reempadronados, lo que indica que miles de jujeños no cumplimentaron su trámite de reempadronamiento. El gobierno no quitó el beneficio”, explicó el secretario de Energía, y señaló como "negativo" que se convoque a manifestar “en lugar de colaborar y brindar información a los vecinos que atraviesan una situación de gran vulnerabilidad y que no pueden afrontar el costo de la energía”.

“El reempadronamiento sigue abierto y debemos colaborar con los comprovincianos que requieren cumplimentar sus trámites”, enfatizó.

Familias que no se reempadronaron no sufrirán cortes y se reintegrarán importes

Las familias que no se reempadronaron y que quedaron fuera de la tarifa social, deben presentarse de inmediato a las oficinas de la Su.Se.Pu. o sus delegaciones en el interior, como así también en las oficinas de EJE SA, donde pueden retirar el formulario y requisitos.

“A las que les corresponda la tarifa social, se les reintegrará los importes abonados de más, y en acuerdo con EJE SA no se realizarán cortes por falta de pago, mientras se acredite el reempadronamiento”, destacó finalmente Pizarro.