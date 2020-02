Fernández se reunió con el Papa y pidió "ayuda" con la deuda

El presidente Alberto Fernández se reunió ayer durante 44 minutos con el papa Francisco, con quien dialogó sobre la deuda y le pidió "ayuda" en ese tema, así como también analizaron la situación económica y social del país.

El encuentro se llevó a cabo en la Biblioteca del Vaticano: la extensión llamó la atención, debido a que se había anunciado que sería de alrededor de 25 minutos, así como también porque duró exactamente el doble de tiempo que el primer contacto cara a cara entre el sumo pontífice y Mauricio Macri, en febrero de 2016.

En un encuentro calificado de "cordial" y "muy grato", el mandatario aseguró que vio al Santo Padre "preocupado por el pueblo argentino y por la deuda".

"Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos lo haga y lo va a hacer", confió el jefe de Estado en declaraciones a la prensa, al tiempo que remarcó que estuvieron "hablando de lo que pasa en la Argentina y en el mundo, escuchando sus consejos, lo mucho que hacen los curas villeros en la Argentina contra la pobreza, fue muy reconfortante".

El Presidente subrayó que Francisco fue "muy generoso en su trato y en sus palabras" y lo definió como "una figura trascendental, de la humanidad", ante lo cual hizo hincapié en que comparten "una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos".

"La Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa. Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo. Es un país en el que hace mucho tiempo todo es blanco o negro, y donde el de la vereda de enfrente no merece respeto, pero no hay nadie en la vereda de enfrente, sino simplemente alguien que piensa distinto", añadió el mandatario.

Respecto a la posibilidad de la ansiada visita del Papa, Fernández indicó: "Cuando un día me llame, yo me voy a poner a disposición".

Aunque se trató de una reunión privada, luego se produjo el clásico intercambio de regalos, del que participaron los miembros de la comitiva oficial. Un libro de fotos de los bares históricos de la Ciudad de Buenos Aires, una obra realizada en telar por un grupo de trabajadores con discapacidad y una estatuilla confeccionada a mano del "Negro" Manuel, un esclavo africano que ofició de primer apóstol de la Virgen de Luján, fueron los obsequios que llevó el Presidente.

En tanto, el Santo Padre regaló al mandatario un ejemplar de su encíclica Laudato Si, estampitas y crucifijos.

Si bien Alberto Fernández afirmó que el tema del aborto no se tocó durante su diálogo con el papa Francisco, la cuestión sí estuvo presente en la visita al Vaticano, ya que sus autoridades le remarcaron al Presidente la postura local en contra a la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, el Vaticano difundió un comunicado después de la entrevista y dijo que durante la visita se había conversado sobre la "protección de la vida desde la concepción".

La declaración de la Santa Sede se contrapuso con los dichos del mandatario nacional, pero luego Presidencia aclaró que la charla sobre el aborto surgió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, quien fue el encargado de recibir a Fernández.

Italia comprometió su apoyo

El Gobierno de Italia se comprometió ayer a respaldar la posición de Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa, según le confió al presidente Alberto Fernández el primer ministro del país europeo, Giuseppe Conte, durante el encuentro que ambos mantuvieron ayer en Roma.

Así lo confirmaron fuentes de la comitiva que acompaña a Fernández en Italia, que además revelaron que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se sumará el lunes a la gira en Berlín, para estar en la reunión que el Presidente mantendrá con la canciller alemana, Ángela Merkel.

El titular de la cartera económica llegará a Europa con un informe sobre el Club de París, dos días antes de que se produzca un encuentro entre Fernández y su par Francia, Emmanuel Macron, en la capital de la nación gala.

Ayer, Fernández se reunió con su colega italiano, Sergio Mattarella, y con el primer ministro Conte.

De esa charla, según revelaron voceros de la delegación, el jefe del Estado argentino se llevó lo que era uno de sus objetivos centrales: la promesa de Roma de que sus directores en el FMI intervendrán a favor en las negociaciones por la abultada deuda externa argentina.