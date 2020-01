"The Walking Dead" planea "resucitar" a un personaje

En este nuevo clip ha llamado especialmente la atención un par de fotogramas. Uno de ellos es ver a Negan bajo la máscara de un Susurrador - aunque, siendo honestos, nos lo veíamos venir - y el otro es un plano en el que se ve una tumba de la que sale un brazo dispuesto a regresar de entre los muertos.

Como es lógico, los seguidores no han tardado ni un minuto en intentar dar con la identidad de esa extremidad, la cual, ya hemos visto con anterioridad. Y es que todo el mundo apunta a que en esta décima temporada vamos a ver volver a la serie a uno de los personajes que murieron en anteriores temporadas.

Who said they were dead? https://t.co/Jc8JzikK63 — The Walking Dead (@TheWalkingDead) January 26, 2020



¿Quién puede ser? En los comentarios se ha leído de todo, desde Carl Grimes (Chandler Riggs) pasando por Jesus (Tom Payne), Abraham (Michael Cudlitz) y hasta Glenn (Steven Yeun). ¿Por qué no Maggie? Angela Kang, la showrunner de la serie lleva mucho tiempo asegurando que veremos a Maggie de vuelta, aunque no ha especificado como. ¿Por qué no trayéndola de debajo de la tierra y después explicar cómo acabó ahí? Y ya puestos a teorizar, ¿y si es el mismísimo Carl Grimes? Desde luego habría que buscar una buena excusa para que la historia tenga sentido, pero quien sabe, cosas peores hemos visto.

Algo que suena muy racional es que se trate de Cheryl (Rebecca Koon), la anciana que fue asfixiada hasta la muerte por Dante (Juan Javier Cardenas) para hacer caer en la locura a Siddiq. Como bien dicen los seguidores de la serie, para volver de entre los muertos no han tenido que abrirte la cabeza cuando eras zombie, y además, la cruz que aparece sobre la tumba es la misma que tenía la mujer en su habitación.

El misterio se resolverá a partir del próximo 23 de febrero, fecha en que volveremos a disfrutar de los nuevos episodios de 'The Walking Dead'