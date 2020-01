Con Iván Bella, Gimnasia entrenó en doble turno

Gimnasia y Esgrima realizó el segundo día de pretemporada con la presencia del primer refuerzo. Iván Bella puso el gancho y por la tarde piso Papel NOA.

El volante de 30 años sueña con ser protagonista, por eso se mostró contento "porque me pude sumar desde el primer día de pretemporada, llego para aportar mi granito de arena y después ver qué pasa, el objetivo es entrar a la liguilla y después se verá lo que siga", expresó.

Bella reconoció que el vínculo con el "lobo" es "por seis meses de contrato con la posibilidad de sentarme a charlar en junio".

Consultado sobre porqué decidió venir al norte dijo: "Es un club grande, es un club de vidriera y haciendo las cosas bien me podré quedar aquí y si no se verá qué pasa, pero la idea es esa, hacer una buena pretemporada y aportar mi juego para el club y para todos los hinchas".

Además, el futbolista de último paso por Santamarina de Tandil conoce al entrenador Marcelo Herrera, "lo que pasa es que a Popeye lo conozco de hace mucho tiempo, él fue quien me dio un gran paso para debutar en primera división en Vélez, él estaba en el selectivo, después del selectivo me pasaron a primera división y tuve la suerte de debutar y ahí no paré, así que muy contento de estar aquí", confesó agregando que "hablé con Freire, Baiolone que estuvo aquí, además hablé con Marcelo y apenas me llamó no dudé, estuve convencido de venir desde el primer momento".

Sobre la posición que ocupará, Bella explicó: "Puedo jugar por afuera, por el medio, la verdad que las cosas pueden salir bien o mal pero en cada partido voy a dejar todo por la camiseta y la institución que es lo más importante, me gusta estar en la generación de juego pero si tengo que jugar de doble cinco no tengo dramas, donde me necesite Popeye ahí voy a estar", subrayó.

La flamante incorporación "albiceleste" contó su trayectoria ante El Tribuno de Jujuy: "Después de Vélez me vendieron a México, después regresé a Lanús, de ahí a Godoy Cruz, regreso a Vélez dos años más, Arsenal, Santamarina y ahora aquí".

Bella espera que los seis meses parado no pasen factura, aunque se siente con muchas ganas de aportar su fútbol, "estuve seis meses parado y esta pretemporada me sirve para comenzar a tomar ritmo y estar a las órdenes del técnico", opinó agregando que "pasaron por cosas que dejé pasar, estaba con un representante que me dijo que me iba a conseguir cosas mejores y dejé pasar algunas cosas y no se llegó a dar y quedé seis meses parado, entrenando por mi cuenta con un profe", finalizó el primer refuerzo de Gimnasia y Esgrima.

El plantel continuará con los trabajos durante todo el fin de semana en el predio de Río Blanco.