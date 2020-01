La fiesta "merengue"

Fiesta "merengue". Un 4 de enero de 1947 nacía la Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla que hoy festeja 73 años de vida institucional.

El "merengue", "La Trituradora del Norte" o el "Elefante Blanco", actualmente atraviesa sensaciones encontradas porque en la faz institucional mejoró muchísimo en estos últimos dos años, pero en lo deportivo pese a ofrecer variedades de disciplinas dentro de sus 8 hectáreas sufrió en el fútbol profesional el descenso del Federal A que fue un golpe duro que aún no se digiere aunque hay sed de revancha en el 2020.

Justamente el presidente del club, Marcelo Lizárraga, adelantó que "ya está habilitada la pileta y mañana -por hoy- a las 15 será la inauguración de la temporada 2020 con los festejos del cumpleaños 73 con sorteos, regalos y tobogán acuático en la pileta. Y a las 18 será el acto protocolar por el aniversario donde estarán las autoridades invitadas y gente destacada de diferentes disciplinas a quienes se les entregará una mención especial" agregando que "además estará la hinchada con la banda de música tocando el himno y festejando junto a la Comisión Directiva y todos los simpatizantes. También habrá palabras alusivas para seguir con un baile de malambo y se pasará todo a la pileta donde habrá una exhibición de saltos ornamentales. Luego actuará un grupo musical y habrán diferentes sorteos", detalló.

Por otra parte, Sergio Arjona, directivo de Zapla, añadió que "la pileta está habilitada desde el viernes con actividad libre, pero el lunes 6 comenzará la Colonia de Vacaciones y Escuela de Natación. La intención del club fue mantener los precios para que la gente se acerque. Por ejemplo el día para el socio sale $50 ya sea mayor o menor y el no socio pagará $120 el día. Todo aparte de la revisación médica que se renueva cada 10 días. Además, hay promos por día donde entran 3 personas y pagan 2 y en el combo por 10 días pagás por sólo 8", empezó contando. Así también explicó que "la Escuela de Natación tiene opciones a niños de 5 a 13 años por la mañana de lunes a jueves de 9 a 10 y de 10 a 11 y por la tarde para adultos que quieran aprender a nadar o cambiar su estilo de 20 a 22. En tanto que la Colonia de Vacaciones es para niños de 4 a 13 años de lunes a jueves con pileta incluida por la mañana y los viernes uso exclusivo de la pileta. Los chicos de 4 y 5 años tendrán maestras jardineras para tener una actividad más recreativa. La revisación médica en general cuesta $50. Apuntamos al control sanitario cada 10 días de conjuntivitis y otitis, pero también por el servicio que brindamos con el agua", confesó.

En el tramo final, el dirigente del "merengue" y encargado de la pileta, resaltó que "el socio nuevo que se anota por primera vez a $200 mensualmente puede gozar del beneficio y descuentos al día siguiente y no sólo de la pileta si no de todas las actividades", acotando que "hasta el momento hay muy buena recepción, gente que se acerca y vuelve al club con estas nuevas propuestas. Esperamos la apertura el lunes 6 para completar los cupos que por el momento no se fijaron", sintetizó.

Salió el 5º Bingo

Daniel Méndez, tesorero de Zapla, contó que "lanzamos 12 mil cartones impresos, una gran apuesta, del 5º Bingo Merengue a $350 cada uno con 3 combinaciones y 8 premios donde el mayor será de 1 millón de pesos. Además, habrá premios extras todos de dinero en efectivo. El sorteo será el 16 de febrero y se distribuyó en todo Jujuy y también en Salta", detalló.

El dirigente agregó que "los ingresos del bingo servirán para costear gran parte de lo que es el Regional, ya se comenzaron a entregar a los vendedores y los interesados se pueden acercar a tesorería con la copia de DNI y se llevan un mínimo de 20 bingos y el porcentaje por bingo vendido es del 20%", concluyó.

El nacimiento y la gloria

Los 73 años de vida comenzaron cuando un grupo de jóvenes que le gustaba jugar al fútbol y participar en los torneos internos que se realizaban en la exfábrica militar Altos Hornos Zapla, encabezados por Pastor Caro y el coronel Emilio Fabrizzi, funda el 4 de enero de 1947 en Palpalá el Club Defensores de Centro Forestal. El motivo era competir oficialmente en la Liga Jujeña de Fútbol.

Zapla jugó contra River, Newell's, Boca, Argentinos, Talleres de Córdoba, Central Norte, Gimnasia LP e Independiente de Mendoza.

Comienzan en la categoría B, alternando con buenas y mediocres actuaciones. A fines de los 50 se decretó la creación del Complejo Deportivo de 8 hectáreas con cancha de fútbol, básquet, bochas, pileta de natación y demás para el esparcimiento de los trabajadores.

A principios de los 60, traslada al equipo de Forestal y cambia de nombre, denominándose "Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla", transformándose en unos de los complejos deportivos más importantes del norte del país.

De allí lo denominaron "La Trituradora del Norte", equipo que jugaba muy bien y "trituraba" a sus rivales a puro fútbol y goles.

A principios de los 60 participa en la Liga Jujeña donde asciende de forma invicta, con un promedio de 4 goles por partido. Inmediatamente luego de ascender en 1960, al año siguiente se consagra campeón de la Liga, destronando la hegemonía de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

De ahí en más, los encuentros entre Zapla y Gimnasia se transformaron en uno de los clásicos más importantes del Norte. En poco tiempo el equipo de Zapla se hace conocido en el norte del país con el famoso sobrenombre de "Trituradora del Norte".

A partir del año 69, empieza a jugarse el Torneo Nacional, donde Zapla fracasa en sus intentos de ascenso. En el año 1972 con la dirección del coronel Emilio Fabrizzi, Zapla clasifica a los torneos organizado por AFA, el regional primero y después el tan ansiado Nacional. Contratan como técnico al "Piojo" José Yudica, junto a él llegaron caras nuevas como Coronel, Romero, Ferraro, Cristofanelli, Andreuchi, los hermanos Feito, Meija, Raffo, Confesor, "Motoneta" Gomes, Baigorria. La prioridad del cuerpo técnico era ganar el campeonato liguista, y lo logra en el año 1973 en forma invicta, Zapla obtiene el 50% del pase para jugar la final con Gimnasia que la ganó por penales para desatar una gran algarabía en todo Palpalá, ya que se clasificaba por primera vez a un torneo de AFA. Las décadas del 70 y el 80 fueron las mejores para el conjunto palpaleño, tanto deportiva como institucionalmente.