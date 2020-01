Rompen las veredas para colocar postes sin permiso

Perico de ahora en más aparentemente contara con un nuevo medio de comunicación social por cable, los vecinos por un lado están contentos porque tendrán opciones a la hora de elegir canales de televisión y servicio de internet, pero a su vez se encuentran muy molestos porque la nueva empresa ha invadido con postes la ciudad dañando las veredas, denuncian además que no se les consultó para romperlas y que en muchos casos, los postes instalados no están bien firmes por lo que advierten sobre posibles accidentes.

Una vecina del barrio El Jardín, Gladis Cáceres, dijo que "la colocación del poste es cualquier cosa, debido a que se ponen sin permiso, sin tener en cuenta que hay casas que tienen hasta 5 postes en la vereda provocando incomodidad a quienes transitan por el lugar. Si no salgo a ver qué hacían, me habrían colocado el poste frente a la puerta principal, por eso no los dejé trabajar aquí, se fueron al lado y como no había nadie, igual lo plantaron, con total falta de respeto, sin consultar, sin pensar el daño al romper el cemento y dejaron así con toda la tierra desparramada, un desastre".

Otro vecino del barrio Santo Domingo, Rainer Kunz, dijo que "de repente amanecimos con estos postes sólidos y muy altos que fueron colocados no sé por quién y para qué. Mire este poste que está colocado aquí a centímetros del otro que sostiene el servicio de energía eléctrica, está rozando feamente y presionando a cables que están dando servicio actualmente y legalmente tanto de telefonía, cable y energía eléctrica, bueno ahora el poste nuevo está tocando los cables, es un peligro con los vientos y tormentas que puedan haber, nosotros pagamos los impuestos y cuidamos las veredas pero alguien vino a romperla y colocando dos postes más, está poniendo en riesgo la vida de todos porque aquí se puede producir un incendio además de cortarnos los servicios normales que ya tenemos".

El asesor legal de la Municipalidad de Perico, Fernando de la Colina, dijo que una empresa "está poniendo los postes, porque está tendiendo redes de telecomunicaciones en todo el ejido de Perico, en ese sentido pudimos tomar conocimiento en base a documentaciones que vamos viendo recién por el cambio de gobierno, de lo que rescatamos es que hay una resolución de la directora general de la gestión anterior, que en su momento le otorgó la habilitación y posteriormente el 8 de octubre del 2019 la revocó, ante esta revocación, la empresa interpuso una medida cautelar de no innovar en la Justicia Federal y el Juzgado Federal dispuso acceder parcialmente a esta medida, disponer la suspensión de esta revocación y ordenar al municipio abstenerse de emitir todo acto administrativo que evite la continuidad de los trabajos de esta empresa, no obstante a eso se intimó al municipio a que en un plazo de 5 días le requiera la presentación de la documentación necesaria para continuar con sus trabajos".

De la Colina también dijo que "en cuanto a la ruptura de veredas hay que dirigirse a la Dirección de Obras Particulares y Usos Públicos a realizar las denuncias pertinentes, a fin de que Inspectoría dependiente de la Secretaría de Obras Públicas corrobore el daño y de ser necesario se aplique la sanción correspondiente porque entiendo que es responsabilidad de la empresa reparar la ruptura que genere con motivo del ejercicio de su actividad".

Varios reclamos vecinales en barrio Santo Domingo

Vecinos del barrio Santo Domingo de la ciudad de Perico, reclamaron la falta de alumbrado público que padecen desde hace tiempo y ahora por el verano y de vacaciones, están preocupados por los vehículos que circulan hasta alta horas de la noche y a toda velocidad. También reclamaron por la falta de control en la vía pública, en los últimos días, hay muchas personas, especialmente jóvenes totalmente alcoholizados.

La vecina del lugar, María de Estrada dijo a nuestro medio que “aquí sucedió un accidente anoche, menos mal que los niños adoradores no estaban, sino estaríamos contando algo lamentable”. Sucede que en la noche del miércoles muchas de las familias del barrio, cenaron en sus veredas, entonces vieron cómo jóvenes manejaban los autos a toda velocidad y algunos alcoholizados. La señora de Estrada acotó que “este barrio es muy tranquilo, pero ahora es lamentable, el baile que realizan de noche atrae a cientos de personas”.

También los vecinos se preparan para hacer una presentación en el Concejo Deliberante, denunciando todo el descontrol que sucede en las noches de baile, porque según manifestaron, no quieren más bailantas en la zona. Muy preocupados por su seguridad, aseguran que el único lugar de esparcimiento que tenían, era su plaza, pero ahora se ha convertido en un lugar peligroso para las jóvenes del lugar “queremos que el intendente Demarco tome carta del asunto que hoy nos inquieta tanto” dijo la vecina Ana “Tita” López.

Otro gran problema que acusan los vecinos, es que a la avenida Los Tarcos, algunos conductores la transitan a alta velocidad ya sea en vehículos o en motos, entonces solicitan a las autoridades municipales la colocación de retardadores de velocidad o los conocidos lomo de burro. Finalmente, piden encarecidamente la solución a la falta de alumbrado público, sobre todo ahora cuando los niños se quedan hasta de noche por la adoración al Niño Jesús que hay en el pesebre de la calle Los Guayacanes.