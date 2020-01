Secuestraron plantas de marihuana en plazoleta

En un insólito operativo que se realizó poco antes del mediodía de ayer, efectivos de la Agencia de Delitos Complejos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia, procedieron al secuestro de aproximadamente quince plantas de marihuana "cannabis sativa", que fueron sembradas en la plazoleta ubicada en el barrio Las Maderas de San Pedro. El hecho sorprendió a toda la comunidad del sector, por cuanto, según testimonio de los vecinos, no se trata de plantas de marihuana, sino de plantas ornamentales que tienen "hermosas flores", dijeron. El jefe del operativo, Luis Martín, confirmó que efectivamente, se trataba de marihuana, ya que la prueba de campo dio positivo.

Antes del mediodía, efectivos de civil irrumpieron en la plazoleta ubicada en el límite de los barrios San Cayetano y Las Maderas, distante a tres cuadras del barrio centro y con gran cantidad de conos, cercaron el triángulo donde se encuentra el espacio público. Una vez ocupado el lugar, procedieron, mediante la utilización de palas, a sacar las plantas, algunas de las cuales superaban los tres metros de altura, ubicadas en distintos canteros y en otras que estaban en una vereda de enfrente.

Por su parte, los vecinos dijeron que esas plantas están en el lugar desde hace varios años, a veces se secan y nacen otras y que fueron colocadas para ornamentar la plazoleta. Apuntaron que en ese espacio público hay personas, que incluso, van a consumir sustancias, y de tratarse de plantas de marihuana, habrían arrasado con todas. "Pedimos que las autoridades nos expliquen y nos informen si en realidad se trata de alguna variedad de esa planta, porque ni siquiera tienen mal olor como indican que tiene la marihuana" dijeron molestos y sorprendidos.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el secretario de Delitos Complejos Luis Martín indicó que el operativo se realizó luego de un minucioso trabajo de campo realizado por el personal de la dependencia a su cargo. "Esta lucha permanente contra el narcotráfico amerita que se tenga que realizar investigaciones importantes, para llegar a dar cuenta de que en este espacio público se estaba plantando marihuana. Delitos Complejos viene realizando un meritorio trabajo desde hace bastante tiempo y ha llegado a determinar que efectivamente, se trata de plantas de marihuana luego de realizar la prueba de campo o narcotest. Se dio intervención a la Fiscalía y al juez federal. Todas estas plantas serán trasladadas a sede judicial para ser puestas a disposición de la Justicia", indicó. Explicó que no hay personas detenidas y que como se trata de un espacio público, no se puede realizar imputación a ninguna persona en particular y que verán qué surge a través de la investigación.

Martín indicó que por este caso particular no se recepcionó ninguna denuncia y que todo es fruto de la tarea de campo que se viene realizando en San Pedro de Jujuy, al igual que otras ciudades importantes. "Nosotros nos hemos comprometido desde el Estado provincial a dar una lucha frontal contra el narcotráfico y obviamente que esto es una parte principal de las funciones que cumple la Agencia Provincial de Delitos Complejos, amén de otros delitos que se investigan en la esfera de la complejidad delictual. Esto nos llama la atención, la verdad que desde hace mucho tiempo que no se encontraban estas plantaciones en espacios públicos. Generalmente se hicieron procedimientos importantes, pero en viviendas particulares. Vamos a continuar con la investigación para poder dar con los responsables de estas plantaciones", prosiguió el jefe, al reiterar lo sorprendente de haber dado con plantaciones en la vía pública.

Apuntó que con el aberrante flagelo del narcotráfico, desde el organismo quieren dar respuestas contundentes a la sociedad, y que plantaciones de marihuana se están incautando permanentemente. "Desde el Gobierno Provincial, en los últimos dos años, se han secuestrado más de 750 kilogramos de cocaína, una cifra histórica, récord para nuestra provincia, trabajo encomiable realizado por personal policial, amén de lo que hacen otras fuerzas federales. Estuve más de 35 años en Gendarmería, he visto todo tipo de modus operandis, así que esto nos obliga a redoblar esfuerzos, a seguir trabajando y a no subestimar nada".