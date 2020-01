Los Gladiadores son de oro y están en Tokio

Diego Simonet, la figura indiscutida de la Selección Argentina campeona de los Panamericanos que logró además la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, valoró el sacrificio que significó haber conseguido el doble objetivo.

"Esta medalla significa mucho sacrificio. Nos rompimos el alma para llegar a este torneo de la mejor manera", explicó Simonet, quien se desempeña en el Montpellier de Francia y fue el MVP de las finales de la Champions League, un hito para el deporte "albiceleste".

Con once goles en la final frente a Chile (31-27), el "Chino", que comparte plantel con sus hermanos Pablo y Sebastián, eligió destacar el esfuerzo que hicieron otros dos de sus compañeros, que se recuperaron de "lesiones muy feas" para poder aportar al equipo.

"Vainstein y Federico Pizarro son un ejemplo: sufrieron lesiones muy feas y pudieron llegar gracias a su entrega. Es algo maravilloso lo que nos está pasando", aseguró en declaraciones difundidas por la Confederación Argentina de Handbol.

Simonet, además, destacó el logro de que el deporte pueda estar representado por tercera vez consecutiva en los Juegos Olímpicos.

"Es muy importante para el handball argentino que juguemos los Juegos Olímpicos por tercera vez consecutiva. Ayuda mucho que la mayoría de nosotros esté jugando afuera. Eso permite que nuestro handball crezca", indicó.

Por su parte, el "Colo" Vainstein confió que "hace tres años" que venía "soñando" con estar en los Juegos Panamericanos y subirse a lo más alto del podio.

"Cumplimos el gran objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos. Fuimos los mejores a lo largo del torneo. Supimos funcionar como equipo y jugar bien. Por eso salimos campeones invictos", analizó.

En tanto, Federico Pizarro reconoció tener "una satisfacción enorme porque fue la culminación de un trabajo duro de tres años".

"Para nuestro deporte, es un gran paso que sigamos siendo olímpicos. Ojalá que este logro sirva para que muchos chicos empiecen a practicar handball", explicó.

Y cerró: "Estoy muy contento porque pude ayudar al equipo. Hace ocho meses que me operé, me perdí el Mundial de Alemania/Dinamarca, pero me puse como objetivo llegar de la mejor a estos Juegos Panamericanos. Por suerte, logré el objetivo y somos olímpicos de nuevo".