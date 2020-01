Cerró la Casa de la Mujer que contiene a mujeres violentadas

La Casa de la Mujer "María Conti" se vio obligada a cerrar sus puertas debido a que no cuentan con el dinero suficiente para pagar el alquiler de un espacio físico a fin de atender a víctimas. El Consejo Provincial de la Mujer les anunció que las ayudará a resolver el conflicto, pero mientras tanto las voluntarias reciben a mujeres violentadas en sus respectivos domicilios, que no son los adecuados, para brindarles la contención necesaria.

La organización contiene a mujeres que sufrieron violencia de género o abusos sexuales, por esa razón solicitan a todas aquellas personas o instituciones que colaboren con esta causa que es muy necesaria y requerida por muchas víctimas.

En ese sentido, Elsa Colqui, referente de la institución mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "la última reunión que tuvimos con Alejandra Martínez fue la misma que habíamos tenido antes, nos dijo lo mismo que la primera vez que lo iban a resolver pero que no tenían los medios y que tratemos de hacerlo nosotras. Que les pidamos ayuda a otras personas para el alquiler y después que el Estado se iba a hacer cargo. Eso hablamos la primera vez, y la segunda nos dijo exactamente lo mismo".

"La verdad que no nos reunimos con ella para que nos diga lo mismo, esperábamos una respuesta superadora así que nos fuimos a terminar de hacer la mudanza. No valió la pena esa reunión, ella nos dijo que tenía toda la voluntad personal de resolver la situación pero con eso no hacemos nada. Porque ella no tiene la decisión política de hacer algo al respecto, esto no nos sirve absolutamente de nada porque no resuelve nada", añadió.

Asimismo comentó que "desde ese momento estamos a la espera, desde el Gobierno nadie nos llamó. Después vimos en los medios que Martínez dijo que habló con el gobernador y que van a resolver la situación cuando tenga los medios para hacerlo, que son cuestiones burocráticas que tienen que tratar en el Consejo Provincial de la Mujer. También dijo que considera de gran valor a nuestra ong pero más que palabras no hubo nada".

Atienden en su casa

Mientras tanto, "estamos atendiendo como podemos con las compañeras, yo por ejemplo ayer tuve que atender dos casos acá en mi casa. Tampoco tengo los medios que tenía cuando estábamos en la Casa de la Mujer porque ahí teníamos una computadora, impresora funcionando, tinta o papel que siempre necesitábamos tener más allá del presupuesto que nos llegaba desde la Municipalidad que eran 2.500 pesos. Ese subsidio alcanzaba para resolver algunas cosas como pagar luz o agua, apenas alcanzaba pero nosotras nos ingeniábamos para generar recursos y estas herramientas sumamente necesarias para realizar nuestro trabajo", dijo la voluntaria.

También explicó que "yo en mi casa tengo una computadora pero no impresora, y no tengo los medios para comprar eso. Por lo menos puedo escuchar a las víctimas, que es lo primero que ellas necesitan cuando sufren hechos de violencia, algo que siempre hicimos dentro de la casa. Después de eso la atendemos y la asesoramos, pero no podemos hacer mucho más que eso porque no contamos con lo necesario para accionar mejor como lo hacíamos antes, y las compañeras hacen lo mismo".

Víctimas a las que “atienden mal”

Por el momento no poseen cuenta bancaria, por eso, para ayudar a la Casa de la Mujer “María Conti” pueden comunicarse al número 3888406000.

Elsa Colqui de la Casa de la Mujer “María Conti” señaló que por el momento están derivando todo al Juzgado de Violencia de San Pedro pero “lamentablemente están siendo muy mal atendidas porque están funcionando con una guardia mínima. Por ejemplo a una señora que fue para ahí por un tema de violencia la mandaron para otro lado, y la cuestionaron diciéndole que justo se le ocurrió cuando están en Feria Judicial”.

Siguió diciendo que “la verdad que es terrible que le digan eso a una víctima, porque ellos no entienden que una mujer hace un proceso, y cuando toma la decisión todas las instituciones u órganos del Estado tienen que estar preparados para darle la solución y no patearla para adelante, porque si lo hacen puede significar después un nuevo caso de femicidio o una mujer muy lastimada. Así es como ellas después descreen de las instituciones del Estado, les falta perspectiva de género a muchas”.

También hay que “mencionar que hay mucha gente alrededor preguntando cómo pueden ayudar. Lamentablemente no tenemos una cuenta bancaria porque tuvimos que cerrarla ya que salía muy caro mantenerla. Pero estamos pensando en abrir otra ahora los próximos días, tenemos muchas intenciones de trabajar con proyectos que lo hicimos durante años pero el 2019 fue terrible no recibimos apoyo estatal solamente de otras organizaciones que nunca nos soltaron la mano”, sostuvo.



También empoderarlas

La tarea que lleva a cabo la Casa de la Mujer “María Conti” no es solamente orientar a las mujeres mediante una atención completa para que ella salga de la situación de violencia que atraviesa, sino que también su objetivo es empoderarlas, es decir, tratar de que ella se encuentre con ella misma y logre su autonomía para que salga de ese contexto de violencia.

“A muchas mujeres la violencia les parece algo natural, y no ven el mal que les hace eso porque tienen la autoestima por el piso y eso tiene que cambiar”, afirmó Elsa Colqui sobre la problemática.