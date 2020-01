Singulares artículos pintados con aerógrafo

Rodrigo Maráz deslumbra con sus creaciones hechas con goma espuma y una técnica plástica particular.

En época de carnaval es habitual observar máscaras de personajes míticos hechas de goma espuma y banderas pintadas con la particular técnica del aerógrafo en las comparsas que desfilan en los corsos, sobre todo de la zona del Ramal. Rodrigo Maráz es un artesano que se dedica a este tipo de creaciones.

El joven pintor tiene su taller en la localidad de Palpalá pero también se puede contactarlo en su página de Facebook.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Rodrigo compartió su historia de la mano de la aerografía y el modelado de goma espuma.

"Mi primer encuentro con estas técnicas fue en mi época de carrocero en la Escuela Técnica de Palpalá. Fue entonces cuando aprendí los primeros pasos de este tipo de pintura. Después fui aprendiendo de forma autodidacta. Durante muchos años lo hice como hobbie. Hacía pintura y máscaras para mis compañeros, para la hinchada de la escuela y después para algunos vecinos y conocidos".

"Cuando egresé de la escuela secundaria busqué trabajo de lo que mi título técnico me habilitaba, trabajé para muchas empresas mineras y de otros rubros. Pero hace seis años atrás me quedé sin trabajo y justo en ese momento había adquirido algunas herramientas para hacer pintura con aerógrafo de forma profesional y con la llegada de mi hijo decidí montar mi propio taller", recordó el artista.

Recuerda que sus primeros años como emprendedor fueron algo difíciles, pero que con el tiempo sus trabajos fueron ganando reconocimiento en la comunidad. "Cada trabajo que hacíamos ya sea en banderas, ropa, máscaras para disfraces, para comparsas artísticas iban generando nuevos clientes", agregó.

Sobre su formación indicó que "lo mío es práctica al 100%, al principio vi algunos tutoriales, pero después aprendí solo, practicando y practicando".

En cuanto a la dinámica de trabajo en el taller que tiene en su domicilio, Rodrigo indica que no trabaja solo sino con un hermano, un primo y un amigo entre los que se distribuyen las tareas. "Mi hermano y mi primo y un amigo de toda la vida se dedican más a la construcción de las estructuras en goma espuma, yo me dedico más a la pintura, pero siempre hacemos todos de todo un poco".

Los días previos a carnaval son días de mucho trabajo para el taller de Rodrigo, "trabajamos todo el día, pintamos muchas banderas, remeras, máscaras para comparsas de la provincia y de otras provincias. En esta época pedimos ayuda a más familia, más primos, ya que los pedidos a veces son grandes".

Maráz consideró que la demanda de sus creaciones tiene que ver con la poca oferta de pintura con aerógrafo que hay en la provincia, "hoy hay unos cuantos chicos más que se dedican a este tipo de pintura, pero cuando yo comencé no había nada, no había insumos ni herramientas. Lo que se consigue hoy en la provincia son insumos básicos, la mayoría de industria china que no tiene la precisión que demanda un trabajo a nivel profesional".

Rodrigo ofrece pintura sobre todo tipo de superficie como banderas, murales, prendas de vestir como camisas, zapatillas, gorras, gorros carnavaleros, entre otros, ya que su lema es "Pintamos lo que sea, si se puede pintar nosotros lo hacemos".

Entre sus trabajos más recientes se encuentra el vestuario que usó el grupo La Cantada para su videoclip "El chulo" en donde se pueden observar diseños norteños en las camisas y zapatillas de los músicos y los cantantes.

En cuanto a los proyectos futuros, Rodrigo dijo que le gustaría este año desarrollar la faceta de la docencia, "me gustaría mucho compartir todo lo que sé de esta técnica. Muchos chicos me preguntan cómo pintar y también cómo modelar en goma espuma, son dos técnicas muy lindas que permiten hacer creaciones de todo tipo, así que espero que este año podamos concretar este proyecto".

Para finalizar se refirió al costo de los trabajos, indicando que son accesibles teniendo en cuenta que son trabajos 100% artesanales. "Sabemos que nuestro servicio no es algo imprescindible sino que es un gusto que la gente se da por eso tratamos de hacerlo accesible, por ejemplo una remera pintada cuesta entre $ 400 en adelante, un par de zapatillas $ 300 la pintura y un disfraz sencillo para un niño de primaria está a $ 1.000", explicó.