VIDEO. El jujeño Juan "El Pitbull" Velasco es campeón sudamericano superligero

El año comenzó con buenas noticias para el boxeo jujeño. Juan José Velasco le ganó por nocaut en el quinto round al puntano Leonardo Amitrano y se consagró campeón Sudamericano de la categoría superligero anoche en Uruguay.

El boxeador nacido en Palpalá se quedó con el cetro que “Junior” Amitrano tenía desde el año pasado.

Era Clave para el “Pitbull” Velasco ganar habida cuenta que en las últimas dos presentaciones, ambas en Estados Unidos, habían sido con derrota por nocaut. Con esto, el jujeño otra vez comienza a mirar el futuro con otros ojos.

Velasco mostró a lo largo de los asaltos la madurez y la paciencia necesaria para ir derrumbando poco a poco a su rival. Amitrano intentó imponer su distancia, con algunos avances esporádicos acompañados de una potente pegada que no terminó nunca de lastimar a su rival.

El quiebre comenzó a cocinarse en el cuarto asalto, luego de varias combinaciones lanzadas por Velasco que comenzaron a impactar con contundencia en el rostro de Amitrano. En el quinto round, el jujeño radicado en Capital Federal, quien tuvo en su rincón a Fernando Albelo de Almagro Boxing Club, conectó una izquierda cruzada que dio de lleno casi en el mentón de Amitrano. El villamercedino no mostró reacción al impacto y cayó a la lona, mientras se interpuso entre ambos boxeadores la figura del árbitro Gerardo Poggi para iniciar la cuenta y evitar un nuevo golpe de Velasco sobre Amitrano. Amitrano no mostró signos de recuperación y el combate llegó a su final. Velasco definió categóricamente un duelo que no lo tenía como favorito y se consagró campeón Sudamericano Superligero.