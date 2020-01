VIDEO. Susana Giménez: “A la gente del Norte hay que enseñarle a plantar, que tenga un gallinero”

La conductora de televisión Susana Giménez manifestó que para salir de la pobreza los argentinos deberían irse al campo. “Quiero que le vaya bien a la Argentina, que dejen de hablar de pobreza y si hay pobreza que ¡La gente vaya al campo!”, exclamó Susana en medio de una entrevista en un lujoso hotel de Punta del Este en Uruguay.

La conductora de televisión Susana Giménez manifestó que para salir de la pobreza los argentinos deberían irse al campo. “Quiero que le vaya bien a la Argentina, que dejen de hablar de pobreza y si hay pobreza que ¡La gente vaya al campo!”, exclamó Susana en medio de una entrevista en un lujoso hotel de Punta del Este en Uruguay.

También habló de política y de las medidas del gobierno de Alberto Fernández. Consultada sobre el impuesto del 30 por ciento para las compras en dólares, disparó: Un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta”.

Sobre la situación del país, señaló: “Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país… mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30 por ciento me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos”.

Finalmente, habló de su futuro laboral. “Tengo firmado un contrato con Amazon para hacer una serie”, reveló, y añadió: “Es un libro que me entregan en marzo y, si nos gusta a Amazon y a mí, se hará. Y si no, buscaremos otro. Tiene que ser algo que me guste”.