Kevin Benavídez clasificó cuarto tras la primera etapa del Dakar

El argentino Kevin Benavídez finalizó en el cuarto puesto de la categoría motos del Rally Dakar, que se puso en marcha hoy en Arabia Saudita con un recorrido de 319 kilómetros cronometrados entre las ciudades costeras de Yeda y Al Wajh, situadas a orillas del Mar Rojo.



El salteno, de 30 años, que participa en el Dakar por cuarta vez, registró un tiempo de 3 horas 24 minutos y 4 segundos, con una diferencia de 4 minutos y 31 segundos respecto del líder y último campeón, el australiano Toby Price.



Benavídez, integrante del Monster Energy Honda Team, aventajó a su hermano Luciano (Red Bull KTM), que clasificó en el octavo puesto a 8m.56.s. del puntero, y al mendocino Franco Caimi (Monster Energy Yamaha), ubicado en el 17mo. lugar a 16m.3s.





Kevin Benavídez buscará este año coronar su primer Dakar después de ingresar en el "top five" de la clasificación en sus tres intervenciones anteriores, ya que fue cuarto en 2016, segundo en 2018 y quinto el año pasado.



"Ha sido una primera etapa muy buena para entrar en calor en este nuevo Dakar. Una etapa con mucha variedad de terrenos. Pasamos de dunas a ríos, piedras, caminos duros, caminos blandos. Realmente muy buena la etapa. Una navegación complicada, pero me ha gustado mucho y creo que he hecho una buena etapa 1, así que paso a paso. Recién empieza", declaró el salteño a la web oficial de la carrera.



El también mendocino Orlando Terranova, un histórico que este este suma su 14ta. presencia en el Dakar, fue séptimo con su Mini en la categoría autos, a 7m.15s. del sorpresivo ganador de la primera etapa, el lituano Vaidotas Zala (Agrorodeo), que marcó 3h.19m.4s.





Zala postergó en el segundo lugar, con una diferencia de 2m.14s., al francés Stéphane Peterhansel (Bahrain JCW X-Raid), de 54 años, apodado "Monseñor Dakar" por sus trece consagraciones en la máxima prueba de rally que por primera vez en la historia se desarrolla sobre tierras árabes después de celebrarse once temporadas en Sudamérica.



"Hemos dado algunas vueltas y la verdad es que hemos perdido entre 3 y 5 minutos buscando un waypoint escondido. No ha sido fácil entender los rumbos en inglés. Creo que al cerebro le cuesta adaptarse. En 21 ediciones del Dakar, nunca me he comunicado con el copiloto en inglés, así que habrá que acostumbrarse", lamentó Peterhansel.



El español Carlos Sainz (Bahrain JCW X-Raid) fue tercero a 2m.50.; el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo), vigente campeón, finalizó cuarto a 5m.33s. y el asturiano ex Fórmula 1 Fernando Alonso (Toyota Gazoo), undécimo a 15m.27s.



Asimismo, el español Joan 'Nani' Roma, que fue segundo en la clasificación general del año pasado, tuvo un mal debut al volante de la marca alemana Borgward al terminar el día a 28 minutos del ganador del parcial.



En la categoría cuatriciclos, que tuvo como ganador al chileno dos veces campeón Ignacio Casale (4h.17m.37s.), el mejor argentino resultó el lobense Manuel Andújar (7240 Team) a 11m.41s.



Más atrás culminaron el santiagueño Martín Sarquiz, undécimo (49m.59s.); el chaqueño Carlos Verza, decimotercero (1h.2m.43s.) y el cordobés Mariano Bennazar, decimocuarto (1h.2m.47s.).



Por su parte, el puntano Omar Gándara se clasificó en el decimocuarto puesto de la división SSV con un tiempo de 4h.36m.33s., lejos del líder polaco Aron Domzala, que lo aventajó por una diferencia de 35m.35s.



El Rally Dakar se disputa por primera vez en Arabia Saudita con un recorrido de casi 8.000 kilómetros, más de 5.000 cronometrados, divididos en doce etapas, con una jornada de descanso en la capital, Riad, el próximo sábado. La llegada está prevista para el viernes 17 en Qiddiya.



El segundo tramo de la prueba tendrá lugar mañana entre Al Wajh y Neom, con un trazado de 367 kilómetros cronometrados.