Duplicó la demanda para la Revisión Técnica Vehicular

Una situación recurrente en los primeros días del año es la creciente demanda de trámites para la renovación de la Revisión Técnica Vehicular (RTV), documentación necesaria para poder circular dentro y fuera del país. Ante la posibilidad de realizar un eventual viaje durante las vacaciones de verano, muchos conductores se apresuran a gestionar toda la documentación necesaria lo que genera, entre otras cosas, largas filas para acceder a la realización de la prueba.

Para tramitar la RTV, los vehículos deben contar con cédula verde o título, carnet de conducir y si tiene GNC, cédula de gas.

Tanto en la planta de RTV de Palpalá como la de barrio Los Huaicos, desde mediados de diciembre se duplicó la demanda de vehículos interesados en renovar la oblea habilitante, pasando a emitir en promedio cerca de un centenar por día. Ante esta situación, como todos los años, ambas plantas redoblan los esfuerzos para atender a la demanda, pero aun así son inevitables las filas y la espera para la realización de la prueba que, en sí, no dura más de 15 minutos.

Actualmente los precios para la RTV de autos de uso particular es de $1.700, camionetas de uso particular $2.800, camionetas de carga $4.400, taxis $1.500, combi para transporte de pasajeros $5.300, camiones o tractores $12.200.

Estos precios se mantienen vigentes desde el 1 de octubre pasado, donde se aplicó una suba del 30% y según señalaron, en principio, los precios para autos y camionetas se mantendrían hasta marzo.

En cuanto a los requisitos necesarios para realizar el trámite, es necesario presentar cédula verde o título y carnet de conducir; si el vehículo tiene GNC, se requiere cédula de gas; los taxis deben presentar también habilitación municipal y los ómnibus, minibús o combis que presten un servicio de transporte de pasajeros, la habilitación nacional o provincial.

Parque automotor renovado

La revisión es exhaustiva ya que se prueban todos los sistemas del vehículo. En caso de existir algún desperfecto, se otorga un plazo de 30 días para hacer la reparación y volver a controlar para luego entregar el apto.

En este sentido, Daniel Pioli, gerente de RTV Pioli, consideró que la mayoría de los vehículos que llegan a la revisión técnica lo hacen en óptimas condiciones, y que son menos los que no alcanzan el apto. "En Jujuy hay de todo, sin embargo, el parque automotor se ha ido renovando. Cuando empezamos con la planta en el 2007 el parque automotor era muy antiguo, pero ahora está bastante actualizado. Aun así hay autos que son antiguos pero están en muy buenas condiciones de circular", dijo Pioli.

Autos polarizados

La ley nacional de tránsito no permite que haya una lámina adherida en los vidrios por cuanto es un aditamento que no está homologado de fábrica; sin embargo, la provincia, a través de una resolución emitida por la Dirección de Transporte, se habilita a los vehículos de estricto uso particular, radicados en la provincia, a poder circular con laminas polarizadas en los vidrios, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos, entre ellos que tengan cierto grado de transmitancia en todos los vidrios.

El parabrisa es el único cristal del vehículo que no puede estar polarizado.

A partir de esta resolución, las plantas que realizan la RTV entregan el apto del vehículo incluso estando los cristales polarizados, situación que antes no ocurría por cuanto estaban prohibidos.

Los taxis deben presentar habilitación municipal y los ómnibus, minibús o combis, habilitación nacional o provincial.