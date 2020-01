El "lobo" no para y suma trabajos de pretemporada

Gimnasia y Esgrima continúa con los trabajos de nivelación física. Mientras esperan cerrar otros refuerzos, el plantel trabajará en dos turnos.

El entrenador del "lobo", Marcelo Herrera, reconoció que los jugadores trabajaron durante las vacaciones, "tuvimos la grata sorpresa que nos demostraron que son grandes profesionales, nos demostraron que más allá de tantos días de descanso saben muy bien de qué se trata esta profesión y no tuvimos alteraciones porque llegaron en buen estado general".

El DT "albiceleste" habló sobre la masiva partida de jugadores, "siempre te sorprende que los jugadores se quieran ir, pero cuando vos te ponés a analizar las situaciones, los toás como lógico, no me parece algo extraordinario teniendo en cuenta que hay algún pase internacional, algunas cuestiones anímicas, que siempre digo, cuando vos no estás bien en un lugar lo mejor es ir a buscar donde vos te sientas en óptimas condiciones, la verdad que no me generó mucha incomodidad que digamos", explicó.

Por eso "Popeye" Herrera manifestó: "Por cuestiones distintas uno debe entender a los jugadores, obvio que uno no quiere que los jugadores se vayan, cuando vos armás una planilla es para un año, no para seis meses, pero analizando las características y las situaciones particulares de cada uno se las entiende y cuando no podés revertir una cuestión como está la disconformidad del jugador prefiero que se sientan bien donde ellos elijan".

Herrera se refirió al tema refuerzos, "dije en la previa que si traíamos jugadores debían ser con un valor agregado para que se incorporen al plantel, si íbamos a traer jugadores profesionales que marquen una cierta diferencia y que estén respaldados por una trayectoria bienvenido sea, de lo contrario confío en este plantel, ahora al tener desafectaciones que no eran tenidos en cuenta obvio tenemos que reforzar los lugares del éxodo que estamos hablando", sostuvo.

En este sentido el entrenador del "lobo" jujeño contó que "estamos trabajando para que se incorpore otro jugador, los dirigentes ya tienen los nombres, ustedes saben que siempre se trata de mantener en privado eso porque hay muchos clubes que se quieren reforzar y no hay tanta oferta, hay mucha demanda, y es preferible mantenerse en silencio como se hizo con Iván Bella hasta tanto se pueda concretar".

En cuanto a la posible llegada del "Burrito" Martínez, explicó: "Lo de Juan Manuel Martínez yo no sé de dónde salió, porque en definitiva no lo di al nombre, no sé de dónde salió y no sé en qué situación estará esa conversación, en junio hablé con Juan Manuel Martínez que queríamos traerlo y él fue muy claro que a Jujuy no quería venir, a partir de ahí no sé de dónde salió la información".

La semana de trabajos está diagramada, "esta semana habrá una mixtura, en el microciclo número dos ya de este año vamos a alternar simples con dobles y el domingo que viene viajamos a Salta para estar una semana allá haciendo una concentración cerrada, algo que estamos necesitando para ir amalgamando el grupo", detalló Marcelo Herrera.

El adiestrador de Gimnasia lamentó que el panorama en cuanto a partidos amistosos está complicado "es una parte difícil porque al no haber decidido Colón, Talleres, venir a hacer pretemporada en Salta o Jujuy, se nos hizo más complejo poder realizar amistosos de jerarquía, es algo que siempre sufrió Gimnasia, pero está Zapla, Juventud", finalizó.