Estiman en más del 70% la ocupación hotelera

Con niveles de reserva del 72 por ciento promedio en la provincia -un rango superior a los registrados en 2018 y 2019 para la misma época- y una tasa superior a la media nacional y regional, hacen que crezcan las expectativas por lograr una nueva temporada récord durante las vacaciones de verano 2020.

Según datos recabados a través del Observatorio Turístico del Ministerio de Cultura y Turismo, a la fecha la región de la Quebrada reflejó un nivel de reservas superiores al 80 por ciento, siendo el pueblo de Purmamarca y la villa veraniega de Tilcara los destinos con mayor demanda.

Mientras tanto en la región Valles, el nivel de reservas supera el 70 por ciento y en San Salvador de Jujuy en particular, llega al 68 por ciento. A la vez, se destaca que el tipo de alojamiento de mayor demanda son departamentos, casas o cabañas.

Sobre los datos provisorios, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, consideró que "por un lado, Jujuy sigue siendo elegido como uno de los dos o tres destinos primarios elegido por quienes van a salir de vacaciones, de allí que continúe creciendo a una tasa superior en reservas a la media nacional y regional".

"Por otro lado, es evidente que las medidas económicas nacionales y el impuesto para el dólar turista -continuó- también contribuye a una mayor demanda por el turismo interno ya que aumenta el número de turistas nacionales que dejan de viajar al extranjero y eligen Jujuy, pero también creció el número de turistas extranjeros, sobre todo brasileros y franceses".

Posadas resaltó que, ante estas circunstancias, "Jujuy está siendo elegida por sus paisajes, por la identidad de su cultura y su gastronomía, por la calidad de los servicios turísticos y, por supuesto, por los festivales de verano como son el Encuentro de Copleros, el Enero Tilcareño, la celebración a la Virgen de la Candelaria en Humahuaca, y el carnaval", concluyó.

La mirada de los visitantes

Jujuy se consolida como uno de los destinos más elegido por los turistas de todas partes del mundo.

Es así que, durante los primeros días del primer mes del año, lo que se conoce como primera quincena, los arribos a la terminal de ómnibus generaron una gran expectativa.

Los testimonios recopilados en la terminal jujeña coinciden en diferenciar a Jujuy de otros destinos, a partir de los paisajes, la amabilidad de la gente y la tranquilidad de sus pueblos.

"Mi nombre es Acampe y vengo de la Nación Senú ubicada en el Caribe. Lo que me gusta de Jujuy es que la gente no se la cree, por eso me encanta. Ustedes son personas que miran a los ojos, son tranquilos y no están de apuro", indicó uno de los visitantes.

Luego dijo que su destino es El Angosto del Perchel, porque allí tiene conocidos de un Pueblo Quechua.

Estefany viene por primera vez a Jujuy. Es de Buenos Aires y comentó que "vengo a comprobar todo lo que estuve viendo y escuchando de Jujuy, que al parecer es un lugar increíble".

"Quiero destacar la limpieza que estamos viendo porque la verdad ya estuvimos en otras provincias y la cosa es distinta", expresó.

Conocidos artistas destacan la belleza de Jujuy

Durante la primera semana del año la conocida cantante folclórica Soledad Pastorutti visitó las localidades de la Quebrada hasta La Quiaca. Eligió Purmamarca y la ciudad fronteriza para tomarse fotografías que luego fueron compartidas en las redes sociales.

“Enamorada de los bellos colores del cerro de Purmamarca, La Sole” indicó junto a una foto que compartió en la red social Instagram y afirmó que el pueblo quebradeño es “una de las maravillas de nuestro país”. La reconocida artista se presentó en la noche de domingo en Bolivia, y aprovechando la proximidad que tiene Jujuy con el vecino país no dudó en disfrutar del mediodía del domingo entre los cerros de Siete Colores.

Previo a cruzar la frontera se fotografió también en La Quiaca donde indicó: “El camino es largo pero es nuestro... como la ilusión que llevo dentro...” junto a una imagen en la que se la ve sonriente con un cartel de fondo que indica los kilómetros recorridos. Como ella, son muchos los famosos que destacan la belleza de Jujuy.

Variadas propuestas

Los visitantes pueden interiorizarse sobre todo lo relacionado a circuitos turísticos, hotelería y gastronomía en las instalaciones de la nueva terminal de ómnibus de lunes a lunes de 8 a 20 y los fines de semana de 7 a 21 en la oficina de información turística que comparten la comuna y la Provincia. En el caso de la folletería que elaboró la ciudad, se destaca que para esta Temporada 2020, está elaborada con la opción del código QR el cual permite ver todo a través del celular.

Del mismo modo también está disponible una guía editada para personas no videntes en sistema Braille. Jujuy cuenta en estos días con una variada agenda de actividades culturales sobre todo en la zona de la Quebrada, como por ejemplo la realización del Encuentro de Copleros en la localidad de Purmamarca que será desde las 10 de la mañana del 11 de este mes. O la agenda de renombrados artistas que se presentarán en el Enero Tilcareño que también inicia el 11 en la ciudad homónima.