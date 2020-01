Los Perales arrancó con sus olimpíadas

Dio inicio la trigésima tercera edición de este tradicional encuentro, donde se conjugan la camaradería, el deporte y la familia, bajo la organización de Mario Tarifa.

Como desde hace 33 años de forma ininterrumpida, el barrio Los Perales disfruta ya de las tradicionales olimpíadas barriales.

Con mucha algarabía y gran entusiasmo, la noche del viernes comenzó una nueva edición de este tradicional encuentro deportivo y recreativo en este sector de la capital jujeña.

Mario Tarifa, organizador de este evento, brindó detalles del mismo y comentó que en esta ocasión están participando alrededor de 700 personas, entre los equipos masculinos y femeninos.

Las acciones tienen lugar en la plaza de los Reyes Magos en Los Perales y en las canchas de los Residentes Aguilareños, en los márgenes del río Grande.

Las disciplinas

Hay que decir que en esta edición se juegan diferentes disciplinas deportivas y recreativas, como ser: fútbol 5, fútbol 11, vóley, básquet, juegos de salón (truco, sapo y loba) y habrá un maratón de 8 kilómetros por el barrio Los Perales. Todas las disciplinas son tanto para masculino y femenino.

Las actividades comenzaron con el fútbol 5 en masculino en la plaza de los Reyes Magos y continuarán con el fútbol 11 en las canchas de los Residentes Aguilareños el domingo, también en masculino.

El fútbol 11 masculino se jugó ayer en cancha de Aguilareños.

Mientras que hoy será el turno de que las mujeres tengan acción en vóley y básquet.

El martes habrá fútbol femenino, donde se espera se acerque una gran concurrencia para disfrutar de estos encuentros.

Este encuentro deportivo y recreativo en el barrio Los Perales arrastra una gran tradición. Porque no son solamente 33 años de juegos y deportes, sino además de brindarles a las familias del sector y de otras latitudes que llegan para participar, las chances de tener un espacio donde esparcirse en cada temporada veraniega.

Serán 45 días, donde además de buscar llegar a los primeros lugares, intentarán divertirse y mantener viva la tradición de ser uno de los cada vez menos espacios de este tipo que quedan en la capital jujeña. Vale mencionar el gran acompañamiento del públlico para estas jornadas.

También vóley

El “granate” arrancará hoy las actividades de vóley. Esta propuesta será para ambas ramas en las categorías mini, sub 13, sub 15, sub 17 y primera división. Los profesores encargados serán Daniel Dávalos, Carlos Portal y Sergio Cruz. Para más información, los interesados deberán asistir a la secretaría del club, ubicado en calle Tumusla al 883. De esta manera, esta actividad se suma a la colonia de vacaciones, gimnasia artística y la escuela de natación.