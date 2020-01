Piden colaborar con juguetes para los pequeños con cáncer

CONTENCIÓN / LA FUNDACIÓN ASISTE A NIÑOS CON CÁNCER Y SUS FAMILIAS.

Hoy, de 11 a 18, la fundación "Fermín Morales" llevará a cabo una jornada recreativa para los niños y sus familias que asisten a la institución en el Centro de Ingenieros situados en San Pablo de Reyes, invitan a la población jujeña a sumarse colaborando con un regalito.

Realizarán allí un almuerzo para 80 personas que serán trasladadas por un colectivo que los llevará y traerá. Harán juegos, se meterán a la pileta y entregarán presentes para los pequeños con motivo de la celebración del Día de Reyes Magos.

Además de juguetes, se puede colaborar con comida como ser pollo, galletas y también bebidas. Para ayudar se deben comunicar al: 3884717299.

En relación al balance del año pasado, Ivonne Rivera, referente de la institución, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "fue satisfactorio, la comunidad ya nos identifica, hemos obtenido un lugar en la sociedad, la gente ya nos reconoce porque nos hemos ganado esa confianza. Muchos participan de todos los eventos que realizamos, la verdad que hemos trabajado mucho. También hicimos charlas junto a la fundación "Ars Médica" en colegios donde principalmente tomamos como objetivo la concientización sobre esta enfermedad, porque si la gente conoce todos los síntomas llegamos a un diagnóstico precoz y eso hace que se eleve el porcentaje de curación. Cada vez son más los enfermos que se curan, hablamos de alrededor de un 80 por ciento".

"Pero también hemos sufrido pérdidas que afectaron al grupo de las mamás porque cuando un niño fallece se renuevan todos los temores. Pero lamentablemente así es esto, y lo que vamos a seguir haciendo es acompañando a las familias, apoyándolas, dándoles fe y esperanza porque se puede superar", añadió.

Una de las actividades que iniciaron el año pasado fue acercarse a la Sala Fucsia del Hospital de Niños para llevarles a los niños y a sus papás que llegan a los controles desde distintas partes del interior, el desayuno. Muchos de ellos vienen a primera hora de la madrugada por la distancia a la que están, por eso la fundación con la asistencia de panaderías que colaboraron les llevaron el desayuno, teniendo en cuenta también que muchas de esas familias son de escasos recursos.

Ayuda de empresas

Asimismo, Rivera indicó que "tuvimos el acompañamiento de empresas que nos ayudan a generar muchas acciones. Vamos a generar recursos para las mamás y así puedan tener un trabajo en los horarios que tengan libre. Hubo empresas mineras que nos ayudan con material reciclable para poder llevar a cabo esto y también les pedimos a otras que se acerquen y se sumen a esta acción solidaria. Lo que más rescatamos es que mucha gente se acerca a nosotros para ayudarnos frecuentemente", finalizó.

Merendero solicita donaciones

DELIA VARGAS, DEL MERENDERO

Para festejar la llegada de los Reyes Magos, el merendero “A Pulmón” se encuentra realizando una colecta de juguetes para pequeños que asisten a la institución que son más de 300. Por esa razón piden colaboración de los jujeños.

El merendero que se encuentra en el barrio Malvinas realizará hoy el festejo para los pequeños en el momento de la merienda. Esperan contar con regalitos para cada uno de ellos. Los que quieran ayudar pueden hacerlo dirigiéndose a la calle Puerto Argentino, Manzana AP1 Lote 26. O comunicándose al número: 388-155018949.

Las personas que quieran sumarse con otro tipo de donaciones como pan o leche para las meriendas también pueden hacerlo ya que la situación de la institución no es la mejor debido a que se sostiene a pulmón y sin ayuda estatal de alimentos. Cada día llegan más familias en busca de una merienda y Delia Vargas, referente de la ong, junto a voluntarias tienen que rebuscárselas para poder alimentar a todos. Les cuesta mucho sostenerse, pero siguen de pie y la pelean arduamente para no cerrar las puertas y llegar a la meta que se plantearon: convertir el merendero en un comedor. “La situación económica cada vez es peor, los alimentos subieron de una forma muy rápida y cada vez nos cuesta más salir adelante. Todo eso hizo que la ayuda de la gente vaya disminuyendo porque a todos les cuesta, igual recibimos algunas donaciones pero no como antes”, dijo.

Elementos reciclables

Reciben tapitas, botellas plásticas o papel blanco de oficina, revistas y diarios. Con su venta ayudan a las familias.

Nuevos casos diagnosticados y el impacto que causa

Durante el año pasado, llegaron a la fundación “Fermín Morales” varias situaciones de pequeños que les diagnosticaron cáncer, y como es habitual, la institución les brindó contención a ellos y a su grupo familiar.

Al respecto, Ivonne Rivera sostuvo que “hemos tenido nuevos casos que se diagnosticaron durante este año, eso nos hace movilizarnos mucho para que la gente conozca y reconozca los síntomas para poder llegar al diagnóstico precoz. Lamentablemente esta es una enfermedad que golpea no solamente al niño sino también al grupo familiar, inclusive afecta económicamente a la mayoría”.

Menos ingresos

Esto obliga a que “uno de los progenitores tenga que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado y tratamiento de los chicos, peor es el caso cuando hay mamás solteras con los chicos, ahí la situación se hace muy cuesta arriba y no hay quienes hagan el aporte de ingresos. Tenemos muchos proyectos armados que vamos a concretar este año y vamos a poner todos los medios para hacerlo, y con ello vamos a permitirles a todas las mamás que lleven algo de ingresos a sus casas”, agregó.

Otra campaña solidaria

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy se encuentra realizando una colecta solidaria para los Reyes Magos para ayudar a Conín, a la asociación “Casa del Niño” y el CDI de Varas en Humahuaca.

Solicitan donaciones de pañales, leche, ropa de niño, juguetes y material escolar. Para ayudar pueden acercar su donación a avenida Santibañez 1218.