Refuerzan prevención de enfermedades en Jujuy

Acciones tendientes a evitar posibles brotes de dengue, fiebre amarilla y sarampión fueron abordadas por el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, durante un encuentro que mantuvo con representantes de comunas de la provincia. "Hasta la fecha no tenemos casos de dengue ni de sarampión, pero necesitamos que los municipios y toda la población tome conciencia de lo que puede pasar y no espere de brazos cruzados a que aparezcan las enfermedades", dijo el funcionario al poner de relieve que "una de las claves es tener conciencia colectiva y responsabilidad comunitaria como integrante de una sociedad.

Si no me aplico las vacunas que son gratuitas y de carácter obligatorio no solo puedo contagiarme de sarampión durante un viaje, sino que también puedo producir que otras personas contraigan la enfermedad", enfatizó. Lo mismo sucede con el dengue -subrayó- "si dejo que los cacharros de mi vivienda acumulen agua, estoy formando un criadero de mosquitos que no sólo me van a picar a mí, sino también a mi familia y a todos los vecinos". En este sentido, el ministro de Salud solicitó la colaboración y compromiso de los municipios en materia preventiva ya que en la actualidad "el incremento de las temperaturas atribuido al cambio climático aumenta la probabilidad de que el mosquito Aedes Aegypti se propague más rápido en zonas endémicas y tenga una mayor supervivencia, lo que se traduce en temporadas de transmisión más largas y con mayor número de afectados".

Asimismo, destacó que "en Centroamérica, parte de Sudamérica, la zona central de África y en países como China e India, en donde ya existe una alta presencia de esta enfermedad, los casos se incrementarían de forma significativa".

Respecto al sarampión, Bouhid informó que "en Argentina ya existen 90 casos, motivo por el cual resulta sumamente importante que la comunidad controle el carnet de vacunación y corrobore si ya se encuentra inmunizada, ya que es la clave principal para evitar contraer la enfermedad". Al cabo del encuentro concretado recientemente, el funcionario manifestó que los representantes comunales "se comprometieron a trabajar fuertemente en territorio realizando controles y tareas preventivas junto a la comunidad. Alguno de ellos, ya iniciaron con cronogramas de descacharrado barrial y visitas domiciliarias, con lo cual resulta significativo que la población este atenta y también ponga su granito de arena para que todos estemos protegidos", concluyó.

Recomendación

En nuestro país se han reportado noventa casos de sarampión, por lo que se recomendó a la población que corrobore si está inmunizada.

Preocupación en Humahuaca

El vecino humahuaqueño Rafael Subelza sostuvo que la obra de desagüe pluvial en el ingreso a la guardia del hospital “Doctor Manuel Belgrano” de la ciudad histórica configura un riesgo para los transeúntes. “Personal de la Dirección de Recursos Hídricos construyó un desagüe pluvial sobre la calle Tierra del Fuego. Las tapas del canal la construyeron con material de mala calidad, eso ocurre porque nadie lo controla y los obreros hacen lo que pueden”, destacó Subelza.

Más adelante agregó que estaba preocupado porque “es una entrada principal al hospital, el hueco es muy grande, esto puede ocasionar accidentes”.

“El alumbrado público que existe en este lugar es muy deficiente, creemos que los nuevos concejales deberían recorrer los edificios públicos, y si tienen problemas, darles una solución”, enfatizó. Es de esperar que las autoridades competentes toman nota del reclamo del vecino e intervengan, en caso de ser pertinente, para resolver la problemática planteada por el vecino de la ciudad histórica.

Vacunación gratuita

Frente a un brote de sarampión a nivel mundial, el Ministerio de Salud de Jujuy solicitó a la población que verifique y complete el esquema de vacunación obligatorio para proteger su salud y la de toda la comunidad.

En la actualidad, Argentina cuenta con 90 casos confirmados en la provincia de Buenos Aires. La circulación del virus del sarampión en la región de las Américas continúa activa. En el corriente año se notificaron más de 45.001 casos confirmados. Estados Unidos de Norteamérica y Brasil han dado cuenta de la mayor cantidad de casos. A esto se suma la situación epidemiológica en Europa, donde en el último año se triplicó la incidencia de la enfermedad.

Ante el escenario mundial, la cartera sanitaria recomendó que toda la población verifique si tiene completo el esquema de vacunas que indica que todos los niños deben recibir la inmunización a los 12 meses y a los 5 años un refuerzo de la vacuna triple viral. También, aquellos adultos mayores que hayan nacido a partir de 1965 deben tener dos dosis de vacuna. Por otra parte, otra de las recomendaciones va dirigida al equipo sanitario, que deberá extremar las medidas preventivas e intensificar la vigilancia epidemiológica; clínica y de laboratorio, con lo cual deberán estar atentos y ante cualquier sospecha, notificar, tomar muestra y mandar a constatar para poder detectar en forma temprana si contamos con algún caso confirmado.



Para los viajes al exterior, las recomendaciones nacionales son tener completo el calendario de inmunizaciones, que no viajen los niños menores a 12 meses ya que no están protegidos aún y los adultos deben recibir al menos una dosis de vacuna por lo menos 15 días antes de viajar si es que no la tuviere.La vacuna contra el sarampión está incluida en el calendario y es totalmente gratuita.