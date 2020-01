"Demarco miente y los decretos son ilegales"

Walter Cardozo dijo que no hay exfuncionarios en los listados y que no es cuestión de falta de recursos.

Concejal aseguró que Luciano Demarco emitió decretos que son ilegales porque fueron rechazados por el Concejo Deliberante y aseguró que el jefe comunal miente al afirmar que había funcionarios de la gestión anterior beneficiados por el pase a planta permanente.

El concejal Walter Cardozo, referente del Partido Justicialista-Frente de Todos en Perico, se refirió al conflicto que mantiene el intendente Luciano Demarco con los gremios y trabajadores de la comuna por haber emitido dos decretos en los que pretendió dejar sin efecto los pases a planta permanente y cambios de revista de más de 300 trabajadores, indicando que dichos decretos son ilegales.

Cardozo explicó que "la situación caótica que se vivió el viernes pasado donde hubo trabajadores detenidos, trabajadores que reclaman un derecho adquirido fue originada porque el intendente dictó un decreto pretendiendo eliminar una ordenanza que fue aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada en su momento por el anterior intendente y publicadas en el boletín oficial como marca la ley".

Comentó que "cuando asume el nuevo intendente de forma dictatorial, falaz, ilegítima y arbitraria dicta dos decretos dejando sin efecto la ordenanza que involucra el pase a planta permanente de 119 trabajadores. En un decreto veta la ordenanza y en otro dicta la inaplicabilidad de la ordenanza. Que no sólo deja al descubierto la vulneración de los derechos adquiridos, sino que además cuentan con los recursos necesarios aprobados en el presupuesto 2019 por el Concejo Deliberante".

En lo que refiere al requisito de antigüedad que fue uno de los argumentos de Demarco para justificar los decretos, Cardozo señaló que las personas que pasaron a planta permanente cuentan con 6 años de antigüedad la mayoría y que los que menos años tienen cumplen con los dos años de antigüedad. "Es decir que tuvieron siempre garantizados los recursos", acotó. Asimismo, informó que existe otra ordenanza "que también pretenden dejar sin efecto con el mismo decreto" que determina la continuidad laboral de los trabajadores y garantiza que los empleados contratados, jornalizados o eventuales tengan continuidad siempre y cuando obtengan como mínimo de antigüedad 6 meses al 31 de julio del año 2019.

"Pretende ser un juez"

Cardozo indicó que los decretos emitidos por Dermarco no tienen ningún legalidad porque "el intendente cree o pretende que a una ordenanza la puede eliminar con un decreto, cuando eso no dice la carta orgánica municipal ni la Constitución Provincial que indican que una ordenanza sólo puede ser modificada por otra ordenanza.

Decretos rechazados

Cardozo comentó que cuando los decretos llegaron al Concejo para ser ratificados a través de una ordenanza fueron rechazados por los dos tercios de los votos, de tal manera que los pases a planta permanente y cambios de situación de revista por los otros tipos de contrataciones quedarían sin modificaciones, es decir que Demarco no puede modificar la situación de los trabajadores.

"El Concejo Deliberante sesionó y rechazó ambos decretos por considerarlos ilegales, ilegítimos y que viola las normas constitucionales y los derechos de los trabajadores".

"Los decretos de Demarco en estos momentos no tienen ninguna legalidad porque fueron rechazados por 6 votos de los 8 concejales que componen el cuerpo deliberante. El Concejo le dijo que esos decretos no son válidos y que se debe limitar a cumplir con las ordenanzas o de caso contrario es responsables de los daños y perjuicios que generen a futuro las demandas de los empleados municipales que deberá pagar con su propio peculio", agregó el edil.

Cardozo indicó que los pases sí tienen los recursos necesarios aprobados en el presupuesto 2019.

"Eso tiene presupuesto y se vino pagando y se hizo como marca la ley, no es una carga financiera para el municipio", aclaró.

"No hay funcionarios"

Respecto a la afirmación de que había exfuncionarios en el listado de los pases a planta permanente dijo que "no hay funcionarios en el listado porque cuando el intendente Ficoseco pretendió poner en planta permanente a sus funcionarios el Concejo Deliberante los rechazó. No hay funcionarios ni profesionales que cumplían el rol de funcionarios, porque cuando el intendente anterior pretendía realizar 150 pases a planta y el Concejo Deliberante no los aprobó porque no cumplían con los requisitos. Sólo aprobamos 119 y depuramos el resto. No dimos el acuerdo a los que no correspondía.

"Demarco miente"

Remarcó que la ordenanza en cuestión se aprobó tras un proceso "claro y transparente" y "que el intendente Demarco pretende desconocer arrojándose las funciones de un juez, porque solo un juez puede decretar la nulidad de una ordenanza que sean consideradas inconstitucionales. No el intendente".

Para finalizar dijo que no es cierto que sea una cuestión de falta de recursos, ya que "Demarco pretende aumentar la planta de funcionarios de 50 que dejó Ficoseco a 90, con un aumento del gasto de un 60%.