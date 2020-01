"Los comercios chicos no podrán abonar el aumento"

Sobre el decreto de incremento salarial solidario para el sector privado anunciado por el Gobierno nacional, desde la Unión de Empresarios de Jujuy (UEJ) indicaron que en concordancia con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) consideran que "es necesario reactivar el consumo interno" pero que las más afectadas serán las pymes más chicas de Jujuy a las que se les va a hacer difícil poder abonarlo.

"Consideramos que es necesario reactivar el consumo interno para que las pymes logren aumentar las ventas, desde ese lado estamos de acuerdo con este incremento solidario pero también creemos que este incremento debería de estar segmentado por tamaño y rubro de pymes, las condiciones de un pequeño comercio no son las mismas que las de uno más grande", explicó el titular de la UEJ, Luis Alonso quien concluyó que "los más afectados van a ser los comercios más chicos debido a que no lo van a poder abonar".

Sobre cómo es la situación actual del sector desde la cual deberán afrontar este incremento, recordó que el Gobierno anterior, en el mes de septiembre de 2019, otorgó un bono $ 5.000 "que muchas pymes todavía lo están pagando" y a su vez, también que en el rubro comercio tanto para el mes de enero como para marzo está previsto un 4,5% de aumento por paritarias pactadas. "Entonces, si sumamos el bono de $ 5.000 que estamos pagando en 5 cuotas de $ 1.000, el incremento solidario, el impacto del aumento de las paritarias de enero y marzo y además en el rubro comercial le aumentamos el reajuste por la diferencia de inflación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), el mes de marzo va a ser problemático. No creemos que los comercios chicos puedan hacer frente a estos aumentos", insistió.

En ese marco destacó además la importancia de diferenciar las pymes que se encuentran en ciudades centrales de las que están en el interior profundo.

"Si hacemos foco en el interior de la provincia de Jujuy la situación es todavía más problemática debido a que la caída de venta es aún mayor, por eso es que consideramos fundamental poder segmentar este tipo de incrementos salariales", expresó.

Sobre esta inquietud el referente de la UEJ adelantó que se está impulsando una iniciativa a través de la Came para solicitar esta consideración.

Por último indicó que pese a todo mal pronóstico mantienen las expectativas para la reactivación del consumo y la generación de ventas tras un período de 18 meses de caída de ventas.

El 60% tendrá dificultad

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Pedro Cascales alertó que "hay un 60% de pequeñas empresas que están perdiendo dinero y que tienen que tener una salida para hacer frente a esta recomposición en un momento en que la actividad no termina de repuntar", declaró.

“Se esperaba un salvavidas, pero no un salvavidas de plomo”

“Esperábamos una ayuda, un salvavidas pero esto es un salvavidas de plomo que nos tira para abajo. Sin embargo, también entendemos que hay que reactivar el consumo porque todos lo necesitamos”, expresó Claudia Armatta, presidente de la Cámara de Comercios y Servicios de Jujuy.

Tras un cierre de 2019 con caídas en las ventas de entre 10 y 20% respecto a la cantidad de artículos vendidos y un incremento del 30% en los gastos, la referente del sector indicó que durante la oficialización de una suma de $ 4 mil para los trabajadores privados “nosotros nos encontrábamos abocados a las Fiestas de Fin de Año, a tratar de pagar los aguinaldos y todavía estamos con los sueldos de diciembre por lo que aún no pudimos llegar a pensar cómo afrontar este nuevo incremento”, expresó.

Advirtió que todo lo que signifique un incremento en los costos para el comercio en general “no nos viene bien porque estamos al límite de la pérdida”. “Hay muchos comercios que no se están pudiendo solventar y que seguramente habiendo pasado las Fiestas de Fin de Año son muchos los que van a cerrar”, alertó.

Destacó además que en Jujuy la mayoría de los integrantes de la Cámara son pequeños comercios quienes “realmente la están padeciendo y es a ellos a los que tenemos que ayudar, por eso esperamos que haya alguna reactivación para poder afrontar estos nuevos gastos”, cerró.

Preocupación de los panaderos

Desde el Centro de Industriales Panaderos de Jujuy se mostraron preocupados por el impacto que les generará el aumento de $ 4.000, que se pagará en dos cuotas, una de $ 3.000 con el salario de enero y otra de $ 1.000 con el de febrero.

“Esperábamos que con un nuevo Gobierno se nos dé un aliciente a las pymes pero no, nos siguen machacando”, expresó el titular del Centro de Industriales Panaderos de Jujuy, Pablo López. Sobre si podrán cumplir con el incremento impuesto por decreto el referente advirtió que “entendemos que las obligaciones son obligaciones pero no sé si llegaremos a cumplir. La situación está muy complicada para los panaderos”. Tras recordar que todavía se encuentran pagando un incremento de $ 5.000 Pablo López expresó que “no estamos de acuerdo con este incremento salarial” y agregó que debido a la crisis en las ventas por el momento no tienen prevista una nueva suba en el pan.