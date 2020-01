Bloque del PJ pide renuncia del ministro de Trabajo

El bloque del Partido Justicialista de la Legislatura provincial convocó a una reunión para tratar el tema y exigir que se esclarezcan los casos de violencia laboral en el Ministerio de Trabajo, y pedir la renuncia explícita del ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz. También consideraron que la Justicia debe tomar este tema con seriedad porque son denuncias graves, y que estarán en contacto aunque no es intención controlar sino que sea imparcial.

En tal sentido, la diputada del PJ Leila Chaher manifestó su profunda preocupación "por el silencio cómplice que está haciendo este Gobierno provincial con respecto a las denuncias formuladas contra el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia que son escandalosas" y que "no podemos permitir nosotros como bloque justicialista, como bloque Frente de Todos, que surjan y se sostenga a ministros en el poder con esta gravedad de denuncias y atropellos no solamente hacia las mujeres sino hacia los trabajadores del Ministerio de Trabajo".

Asimismo, indicó que "estamos en conocimiento que no es el único Ministerio, pero creemos que se deben tomar acciones con respecto al ministro de Trabajo". Expresó también la profunda preocupación del bloque, por el nuevo Consejo Provincial de la Mujer "que no ha tomado cartas en el asunto". Al respecto la diputada detalló que ese organismo "salió en una conferencia de prensa diciendo que iba a presentar un protocolo de actuación para casos de violencia en la administración pública", pero que hasta el momento no llamó a participar a ninguna organización ni a la oposición, para que tengan incidencia y opinión con profesionales, y con perspectiva de género en el protocolo.

Anunció por otro lado la convocatoria de la diputada Liliana Fellner quien preside la Comisión de Género, a la reunión a tener lugar mañana miércoles, a las 9, para seguir avanzando en este caso, "y por supuesto seguir pidiendo y exigiendo que se esclarezcan los casos del Ministerio de Trabajo y pedir la renuncia explícita del ministro de Trabajo". Para finalizar señaló que "esperamos que el gobernador Gerardo Morales tome cartas en el asunto y que por lo menos salga y explique, o tome alguna posición con respecto a un escándalo provincial".

Inacción del Ejecutivo

Por su parte, el presidente del bloque del PJ, Pedro Belizán, apuntó que el tema fue analizado durante la reunión "por lo acontecido en este último tiempo, durante casi todo el 2019, donde se fue detectando, habiendo denuncias concretas y hasta penales en contra del ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz. Además, habiendo trabajado las diputadas del bloque que recibieron todo tipo de denuncias no sólo de mujeres porque también entendemos que hay violencia hacia los hombres, hemos tomado el tema en reunión de bloque". "La verdad que detectamos no sólo estos graves sucesos sino también una grave inacción de parte del Ejecutivo en la cual no vemos que el ministro esté en condiciones de irse de vacaciones.

Creemos que otra debería ser la actitud para con el ministro. Analizamos qué postura vamos a tomar en particular con este ministro y también con los otros ministerios, porque entendemos que esta situación existe en todos los otros organismos. Es algo que ha usado como carta de presentación este Gobierno ante los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, hoy nos reunimos por dos cosas fundamentales. Ver de qué manera vamos a salir adelante y de qué manera va a actuar el Ejecutivo, pero también queremos ver el accionar de la Justicia. Creemos que la Justicia nos tiene que dar la tranquilidad necesaria para saber que van a tomar estos temas con la seriedad que corresponde porque no son denuncias menores".

"Que la Justicia sea imparcial y objetiva’

El presidente del bloque del PJ- Frente de Todos Pedro Belizán indicó que “estas son denuncias graves, y esperamos que se tomen cartas en el asunto como corresponde. Vamos a estar en contacto con la Justicia, la intención es saber cuáles son los pasos que van a tener, y que tomen estos casos con la debida responsabilidad que se merece, no sólo brindando la seguridad y preservar la seguridad de todos los damnificados, sino también que la Justicia sea imparcial y objetiva”.

Y añadió “por eso vamos a ver estos temas de cerca. Es el compromiso que asumimos”. En referencia a lugares donde se producen situaciones similares, el diputado Belizán agregó que “cuando uno habla de Ministerio tiene que ver con las distintas áreas, porque en la administración pública se han detectado distintos lugares, ya sea en hospitales o en Recursos Hídricos, entre otros, donde ha existido violencia laboral. Queremos investigar caso por caso, y que los ministros comiencen a dar respuestas sobre distintas situaciones”.