Solucionan problemas de personas con discapacidad

Por primera vez en la provincia de Jujuy desde noviembre del año pasado existe una Consultora Integral de Discapacidad que tiene el fin de trabajar por los derechos de las personas con discapacidad mediante un equipo interdisciplinario que realizará la tarea de asesorar a colegios, centros vecinales, asociaciones, ongs, personas particulares y familiares de personas con discapacidad.

La institución funciona sin fines de lucro y brinda asesoramiento en derechos, leyes de discapacidad, autismo, accesibilidad, salud, en acompañamiento terapéutico, psicomotricidad en lo laboral y social. Las personas interesadas en comunicarse con ellos podrán hacerlo mediante los números 388- 155879427 o al 388-154602513.

Al respecto, Alicia Riviere, una de las fundadoras de este espacio, mencionó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "es un espacio independiente que está compuesto por profesionales y particulares que se sumaron. Esta idea surge desde el 2018, yo ya tenía el proyecto armado y se fue postergando hasta el año pasado que nos empezamos a reunir con profesionales que estuvieron en la Diplomatura de Discapacidad que se dictó en la Unju, de ahí hablé con ellos, les encantó la idea y no dudaron en sumarse".

"Nos reunimos y vimos todas las necesidades que existen para las personas con discapacidad, queremos que ellos conozcan sus derechos y sepan cómo hacer un trámite, porque hay muchos que no saben hacerlo cuando les toca sacar el certificado o cuando les toca tramitar el tema de las pensiones, no saben cuándo es contributiva o de discapacidad. Tampoco saben qué hacer cuando les dicen que no, hay muchos casos que no les quieren dar el certificado y se acercan a consultarnos", comentó.

Asimismo, remarcó que "el asesoramiento sobre trámites y sobre el tema del cupo laboral son las principales consultas que nos llegan. Después hay otras relacionadas a la contención, algunas personas necesitan apoyo psicológico, llegan varios con problemas muy difíciles. Más les cuesta a los que viven en situación de pobreza porque hoy en día todo lo que quieras hacer para estar bien mentalmente o físicamente requiere de un dinero, nosotros hacemos eso totalmente gratis".

También explicó que la pensión de discapacidad está por debajo del salario mínimo del que cobra cualquier empleado público, "o sea que una persona con discapacidad está en el límite de la indigencia, y es mucho peor para los que no pueden acceder a trabajos. Mediante la consultora nos enteramos que hay casos de gente que no puede acceder ni al certificado por discapacidad, casualmente el sábado pasado llegó un señor que no puede acceder a ese certificado y es sostén de familia porque tiene tres hijitas. No puede trabajar a raíz de un accidente y tiene una discapacidad motora".

Equipo interdisciplinario

La institución está compuesta por varios profesionales en distintos rubros y voluntarios que se sumaron. Poseen una abogada, un trabajador social, dos psicomotricistas, un arquitecto, una médica y psicólogo.

"Nosotros estamos para asesorar y contener desde lo legal y también con algún tratamiento psicológico. Estamos para eso y para resolver o sacarles la duda de cualquier situación que se les presente ya sea obra social, ayuda en su salud mental, en lo laboral, actos de discriminación o cuando no se cumple la ley", finalizó.

Casos muy fuertes que intentan resolver

Desde que abrieron sus puertas, la Consultora Integral de Discapacidad recibe situaciones muy duras de personas que poseen graves inconvenientes que en la mayoría de los casos no son resueltos por las instituciones estatales que deberían hacerlo.

“Vemos mucha soledad en la que están, vemos la ausencia total del Estado para con ellos que no los acompañan y los dejan solos con sus problemas. Por eso nosotros queremos actuar y lograr que estas personas salgan adelante”, señaló Alicia Riviere. Al respecto afirmó que “para este año el objetivo es poder llegar a todos los barrios, a los colegios y brindarles asesoramientos sobre todo a los maestros que precisan herramientas para incluir bien a los niños o a los adolescentes. Como parte de nuestra consultora tenemos a una persona que no es de Jujuy pero que vendrá a dar clases dentro del ámbito académico”.

En lo educativo

Dentro de lo educativo contó que llegan muchos casos de maestros que no saben cómo incluir a un niño con discapacidad, en ese contexto sostuvo que “hay mucho marketing de la inclusión pero en el momento en que hay que incluir a la persona es donde se falla porque la discapacidad en el contexto social sigue teniendo límites que no los dejan progresar. Las barreras sociales son las más difíciles de superar y seguimos con el mismo problema desde hace muchos años”.

“Siguen obstaculizando las rampas, se sigue haciendo eso por más que haya una ordenanza municipal y las multas se hayan duplicando, se lo sigue haciendo. Hay varios maestros también que no incluyen a los chicos, que dicen que ellos no están en condiciones de ir a la escuela y que es mejor que se queden en su casa. Siguen pasando estas cosas y llegan a nosotros mamás pidiéndonos ayuda, que están en situación vulnerable y no saben cómo hacer ciertos trámites”, agregó.

Vencer la discapacidad

Por último, indicó que “estamos en una provincia con muchas dificultades en accesibilidad pero nada es imposible, hay que ponerle ganas y aprender a vencer la discapacidad que es una disfunción física pero si tenemos la mente sana no hay límites para nada y todos los objetivos que nos pusimos se pueden cumplir”.