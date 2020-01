Centurion es nuevo refuerzo de Vèlez

Finalmente hubo acuerdo y Ricardo Centurión será jugador de Vélez. De esta forma, el mediocampista se transformará en el primer refuerzo para Gabriel Heinze. Sólo falta la firma del contrato para rubricar la cesión.

Los dirigentes de Racing, club dueño del pase de Centurión, llegaron a un entendimiento con sus pares de Vélez y cerraron los términos de la operación: será a préstamo por un año, sin cargo, y no habrá opción de compra.

De este modo, Henize tendrá a una incorporación que esperaba. Cuando fue consultado por los directivos del Fortín, el Gringo no dudó sobre la conducta del futbolista y confía en no tener problemas: "Tráiganlo que yo me encargo".

El último paso de Centurión fue en San Luis de México, donde generó grandes expectativas en el inicio pero luego se fue antes del tiempo por algunos cortocircuitos con el entrenador del equipo.