La insólita reacción de Tsitsipas que lastimó a su padre

El griego Stefanos Tsitsipas reaccionó de la peor manera luego de perder el primer set en tiebreak (9-7) contra el local Nick Kyrgios, esta mañana por la ATP Cup que se disputa en Australia. El número seis del mundo se acercó al banco y en un acto de furia comenzó a golpear su raqueta contra todo lo que tenía cerca. A partir de ahí, tuvo lugar una situación insólita.

En ese arrebato, alcanzó a rozar el brazo del capitán del seleccionado griego, Apostolos Tsitsipas, su padre. Sin poder creer lo que acababa de pasar, el entrenador se levantó de su asiento y se aleja lentamente de su hijo mientras que la cámara toma desde arriba a una mujer que se acerca desde las gradas hacia Tsitsipas y empieza a gritarle. Era su madre, la ex tenista Julia Apostoli, quien lo retó sin miramientos delante de todos los espectadores.

"No tuve intención de hacerlo y, de hecho, enseguida me olvidé de lo que había pasado y seguí jugando", declaró luego del partido el tenista de 21 años y agregó que estaba fuera de control pero que algo así le puede pasar a cualquiera y le restó importancia al asunto. "Por ahí me castiga mi padre y me tenga que quedar los próximos tres días en mi cuarto", bromeó.

Por otra parte, Kyrgios, conocido por su perfil polémico y desafiante, defendió a su rival: "No creo que lo haya hecho a propósito, tampoco creo que deban darle tanta importancia. Yo hice muchas cosas estúpidas en el calor del momento también, así que obviamente le creo que fue un accidente".

Tsistsipas perdió el encuentro ante el australiano número 29 del mundo por 7-6, 6-7 y 7-6 luego de batallar dos horas y media. El resultado supuso la victoria de Australia frente a los griegos. Los locales se enfrentarán en cuartos de final contra Gran Bretaña. Por el contrario, Grecia fue derrotado en todas sus seriesy se despide del torneo con un sabor amargo.

Fuente: La Nación