Gimnasia tiene hoy el primer amistoso

La salida de algunos jugadores con experiencia sin dudas complicará el panorama de Gimnasia y Esgrima que hoy a partir de las 9 tendrá el primer amistoso y será ante Zapla en "Papel NOA".

El mercado de pases está complicado, un refuerzo aspira cobrar 400 mil pesos, cifra que Gimnasia no puede pagar.

La idea de mezclar trabajos físicos con fútbol es para que el plantel no pierda ritmo y mucho menos tiempo. Por eso el duelo ante el "merengue" será para nivelar los exigentes movimientos con cargas que vienen teniendo.

Además para que el DT vaya aceitando el sistema y pensando en un juego sin los que ya partieron como el caso de Alejandro Frezzotti o Walter Busse.

Por eso el defensor Sebastián Sánchez sabe que los más grandes "deben aportar toda la experiencia".

"Es una mezcla grande de sensaciones y sobre todo partido a partido eso va cambiando, lo que tenemos que hacer es enseñarle, potenciarlos, los más grandes tomar el protagonismo y que ellos no tengan ningún problema de asumir las consecuencias de todo, guiarlos, tanto dentro como fuera de la cancha, que ellos puedan sentirse cómodos, felices, que rindan al máximo porque su máximo será la felicidad de todos", declaró Sánchez ante El Tribuno de Jujuy al referirse a los juveniles. Por eso, el central "lobo" remarcó que "los más grandes debemos absorber todo para que ellos aporten sin presión su granito de arena al equipo".

Por eso sin dudas que algunas ausencias se notarán "seguramente se van a sentir, esperemos que no, que los que lleguen y los que estamos sepamos llevar esto adelante, pero sabemos que no tenemos una tarea fácil, que hay muchos juveniles", puntualizó.

Pero nada opaca las esperanzas e ilusiones, sobre todo cuando llega un nuevo año "comenzamos un año nuevo y las expectativas son las mejores, la pretemporada es la base fundamental de lo que será el torneo, trataremos de consolidar el grupo, armarnos bien y llevar a los chicos de la mejor manera posible porque hay muchos chicos juveniles del club, potenciarlos de la mejor manera para que tengan un mejor torneo".

El jugador de Gimnasia y Esgrima elogió el trabajo que va diagramando el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Marcelo Herrera: "Tenemos un cuerpo técnico que labura muy bien, ya lo sabemos que nos exige constantemente y a todo eso los más grandes tratamos de aportarle la experiencia necesaria a los más chicos como para poder llevarlos, guiarlos durante este proceso, para algunos es la primera pretemporada así que trataremos que las cosas salgan bien y tengamos un buen año todos".

Sebastián Sánchez viene de tener un buen rendimiento el año pasado "me sentí bien durante todo el torneo, desde lo físico, lo futbolístico, creo que tuve un buen semestre, pude jugar todos los partidos, todos los minutos, eso es bueno, más que venía de una fractura en el hombro que mucho no se habló, pero tuve una fractura con un brazo inmóvil durante 45 días, no podía ni correr", recordó agregando "pude tener continuidad, Marcelo me dio confianza", finalizó.