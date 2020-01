Talleres y su primer amistoso

PERICO (Corresponsal). Talleres continúa de pretemporada, siguen los trabajos intensos en doble turno, para la puesta a punto de la parte física de los futbolistas, del plantel profesional del "expreso", en esta segunda semana de entrenamientos, el equipo dirigido técnicamente por el experimentado Aniceto Roldan jugara un cotejo amistoso este viernes.

Serán dos partidos amistosos en la misma jornada, este viernes a las 20 jugaran los equipos alternativos de Talleres vs Monterrico San Vicente y a las 21.30 se enfrentaran los titulares de ambas instituciones, los dos encuentros se disputarán en el estadio "Plinio Zabala", abiertos para que los hinchas puedan acercarse a mirar, con el costo de la entrada de $150 general.

Mientras tanto el plantel de Talleres, busca encontrar el equilibrio entre los físico y lo táctico, por ello los trabajos en el gimnasio son fuertes, la preparación física a cargo del preparador físico Ricardo Chañi es muy exigente y en la tarde hacen movimientos con pelota, los amistosos serán una prueba de fuego para los debutantes y una buena manera de mostrarse ante el entrenador y ganarse un lugar entre los titulares, ya que hoy nadie tiene asegurado ese puesto.

El técnico Aniceto Roldan dijo que "la verdad que muy contento de estar nuevamente en esta institución, donde uno tuvo la satisfacción de lograr algo importante, lo tomo al regreso como lo que el futbol, es una rueda, podes estar abajo, arriba, en el medio, tuve el placer de ascender y salvar a Talleres del descenso, yo tengo muchos amigos acá, estuve dirigiendo once años, así que me siento como un periqueño mas, me siento contento por este desafío, se armó un equipo competitivo".

Además agregó "estoy satisfecho con el plantel, creo que vamos a dar pelea, lo único que nos complico fue la no llegada de Montiel, que a último momento se bajó, después conforme. Ahora estamos en busca de un jugador más".