Amenazó a su exmujer con abusar de su hija de 8 años

Un hombre que amenazó con abusar de la hija de su expareja es intensamente buscado por los efectivos de Unidad Regional 4 de Ledesma, luego de que días atrás se realizara la denuncia.

El hecho ocurrió el 19 de diciembre del año pasado en la ciudad de Libertador General San Martín, pero salió a la luz en los últimos días cuando una joven hizo público en su red social de Facebook una serie de amenazas e insultos que el hombre utilizaba para referirse a ella.

En las capturas de pantalla que la joven madre publicó, se puede leer claramente que el violento hombre le escribió "hasta puedo meterme con (...)", "ella va a sufrir todo, ya vas a ver", y ante la respuesta de la mujer, el hombre responde "vos sos canchera jajaj violada de una", haciendo referencia a la hija mayor de la joven, quien no tiene parentesco con el victimario.

"Te lo juro, va denunciá no me interesa lo haré igual, no la descuides (...), esta vez me vas a conocer (...) no vas a tener un buen año sabelo", decía otra de las capturas de pantalla subido a las redes sociales por la víctima.

Las capturas de pantalla son varias y cada una contiene una violenta forma de dirigirse a la joven, insultándola y amenazándola con atacar a su primera hija, una niña de 8 años.

La investigación está a cargo del ayudante fiscal Fernando Lobos habilitado en la feria judicial y de inmediato solicitó al Juzgado de Control que dé lugar al pedido de detención del hombre identificado como Juan Carlos Fernández alias "Catyn".

En un principio el hombre estaría imputado por la supuesta autoría del delito de "amenazas" en un contexto de violencia de género, pero el ayudante fiscal había solicitado más medidas judiciales y con el correr de los días, se podría agravar la situación procesal del hombre que por ahora permanece prófugo.

Las mismas fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario dieron cuenta que desde el 2017 Fernández fue denunciado por violencia de género por su exmujer, con la que tienen dos hijos en común.

Además, contaría en su haber con otras denuncias por hechos de robos cometidos en la zona de Libertador General San Martín.

Además, en una de las publicaciones en las redes sociales que realizó la víctima, dejó en claro que el hombre había violado dos veces la restricción perimetral y la atacó en la vía pública, propinándole una feroz golpiza y le robó su teléfono celular.

La joven además hizo público que el último hecho que fue registrado el 19 de diciembre del año pasado, los efectivos no le quisieron tomar la denuncia y es por eso que desde el Ministerio Público de Acusación se vieron sorprendidos tener que enterarse de este hecho, a través de las redes sociales.

Según se supo, la joven se encuentra resguardada y se ordenó una consigna policial en su domicilio, mientras que tomó intervención la División Capturas de la Dirección General de Investigaciones, quienes tendrían cercado al hombre que amenazó con abusar de una niña de 8 años, quien además presenta cierta discapacidad.

Días atrás se ordenó un allanamiento en una vivienda del barrio San Lorenzo de Libertador General San Martín para dar con el hombre y ante los resultados negativos se arbitraron las medidas judiciales para continuar con la investigación y dar con el sujeto.