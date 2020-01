Comienza hoy la 5º edición de "Jallalla Warmi"

TILCARA. Con un homenaje a autoras y compositoras latinoamericanas, comienza hoy la quinta edición de "Jallalla Warmi", una propuesta de mujeres creadoras que fue creciendo a lo largo de sus cinco ediciones hasta convertirse actualmente en una referencia nacional. "En el primero éramos nosotras dos", le recuerda Micaela Chauque a Cristina Paredes, con quienes conversamos sobre la actividad, y quienes son parte del equipo organizador que completan Brenda Mamaní, Eugenia Mur, Laura Chaker y Yanina Foco.

Chauque sigue recordando que "después se fueron sumando más chicas, y el segundo fue una noche larguísima". Paredes dice que "ya ese segundo año había proyección de audiovisuales, teatro, danza y cantidad de números musicales. No le decíamos no a nadie. Después surgió la idea de hacerlo nacional con gente que venía a visitarnos y subiendo al escenario".

Cristina Paredes lo define como "de raíz folclórica y mujeres originarias, así que empezábamos con las copleras, los sikuris, más popular. No ha dejado de serlo porque no hemos cambiado tanto, la raíz siempre va a estar porque Jallalla Warmi está pensado así. Hay invitados, además incorporamos talleres que son interesantes para profesionalizarnos como artistas".

Nos dice que "empezamos el miércoles (por hoy) a las 19.30 con una muestra en el museo Terry, y es un homenaje a compositoras latinoamericanas. Hemos convocado a artistas plásticas de distintas disciplinas, que tomen a una compositora de letra y de música para que nos envíen la obra en formato digital, aunque algunas obras las hicieron llegar. Son cerca de 45 trabajos, los que además se van a proyectar durante los conciertos".

En cuanto a los talleres, Paredes agrega que "empiezan el jueves (mañana) a las 14 con el de xilografía, y después el primer concierto. Este año se han sumado más voluntades, hay más entusiasmo y se está armando un equipo". Chauque nos dice que "el año pasado el lema fue por más artistas mujeres en los escenarios, y este año pensamos en la capacitación que creemos que necesitamos".

Con el tema de los hospedajes para alojar a las artistas, que suman un colectivo de más de cien personas, "se complica porque es temporada alta", nos cuenta Micaela. "Es mucha la gente del pueblo la que abrió las puertas de sus casas y algunos hostales por medio de la Asociación de Turismo y, en canje por algunos talleres que damos en el Instituto, en la residencia de la UBA".

Paredes dice que "siempre nos ha pasado de tener que tocar poco nosotras para darles tiempo a las artistas que llegan de otros lugares, porque el permiso policial es hasta la medianoche. Como sea, es una alegría que nos da mucha fuerza, tanto que tras el cierre terminamos con guitarreada y cena para compartir", por lo que Micaela Chauque dice que "ha crecido mucho desde algo muy chiquito, y durante todo el año fue muy mencionado en diversos medios".

Cristina dice que "ya forma parte del calendario de Inamu (Instituto Nacional de la Música), lo que es un reconocimiento importante", y Chauque agrega que "también en el repertorio se va a ver reflejado el eje de las mujeres compositoras, y tenemos muy en cuenta la participación de las jallallitas, las que en el futuro continuarán esta convocatoria".

Ley de Cupo Femenino

Cristina Paredes nos dice que "desde el Jallalla hemos presionado para que la ley se cumpla, pero vemos que no se está cumpliendo. Ya hay programas largados que no la han tomado en cuenta. A mí en lo personal nunca me llamaron y a Micaela tampoco. La ley está y es la oportunidad de que nos den el cupo".

Micaela Chauque agrega que "la reglamentación de la ley es de muy fácil acceso por internet. Ahí está como debe funcionar y como se puede denunciar al Inamu, que es el instituto que regula estas actividades. Cualquiera puede mandar la foto de un afiche que no anuncie la presencia de mujeres, incluso hay que ver qué 30% incluyen, porque no es sólo poner artistas no conocidas, por cumplir, porque van gratis, sino que tienen convocar artistas reconocidas también. No es sólo cubrir el cupo sino el reconocimiento del valor económico del trabajo".

El verano de Micaela Chauque

"Mi primera presentación del año es en el Jallalla, la segunda es en el Festicumple, que es mi fiesta de cumpleaños, el 18 de enero, con peña toda la tarde en Iruya, el 30 de enero en Cosquín, y en febrero continuaremos con la música por la Quebrada, sin nada programado hasta el Jueves de Comadres, cuando nos juntamos con las Warmis Alegres en La Campana. Y este año estoy editando un disco en vivo grabado en la Usina del Arte, que se podrá ver por YouTube". contó Chauque.

Los planes de Cristina Paredes

"En Jallalla es también mi primera presentación del año, y el 12 desde las 20 en el Festival por la Banda de Sikuris que se hace en el salón Municipal de Tilcara. El año pasado estuve grabando videos que presento este año, como el que filmamos con Bartolina Xixa. Estoy trabajando en un nuevo repertorio, componiendo y tomando composiciones de las chicas, que será para mi propio disco digital", expresó.

Tres atractivas jornadas con múltiples propuestas

El programa previsto en el marco del “Jallalla Warmi 2020” comenzará hoy a las 19.30 en el museo Terry de Tilcara -Rivadavia 459- con la ceremonia de inauguración del encuentro que incluirá un homenaje a compositoras latinoamericanas y la apertura de una muestra de artes plásticas.

Las propuestas continuarán mañana. Así a las 10 será el “Encuentro Tilcara Canta Coplas” en la plaza central de Tilcara. De 14 a 17 ofrecerán un taller de xilografía a cargo de Lula González en el museo Terry y de 17.30 a 19 el taller llamado “Profesionalización de artistas independientes” a cargo de Daniela Medrano en el Museo Arqueológico -Belgrano 445-. A las 19.30 está previsto un concierto en el Salón Municipal que contará con la participación de Dani Negro (Buenos Aires), Marili Sosa (Mendoza), Cecilia Palacios (Jujuy), Choza (Córdoba), Tierra Púrpura Danza (Tilcara), Camila Vilte (Maimará), Brendamamani (Jujuy), Noelia Gareca (Jujuy), Nora Benaglia, Carla Guzmán (Tucumán), Chacha De León (Uruguay) y Cristina Paredes. La apertura de este recital será desde plaza central con Selvanegra (candombe).

La jornada final de la propuesta será el viernes. Las actividades comenzarán a las 11 con un taller de percusión, candombe y otros ritmos uruguayos a cargo de Chacha de León en el Salón Municipal. A las 16 está programado un conversatorio sobre Ley de Cupo de Mujeres en los Escenarios a cargo de Chacha de León en el Museo Arqueológico de Tilcara. Y de 17.30 a 19 ofrecerán un taller sobre derechos intelectuales a cargo de Daniela Medrano también en el Museo Arqueológico. Para las 19 está previsto un concierto en Salón Municipal con actuaciones de Ipomea Púrpura (Maimará), Warmys del Sol (Santiago del Estero), La Celia (Rosario), Nina Da Terra (Venezuela), Lore y Barbbi Danza Dúo, Laura Chaker, Eugenia Mur y Micaela Chauque. La apertura de este espectáculo será desde plaza central con Tilcara Warmis Sikus.