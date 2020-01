"Evaluamos opciones para responder a la agresión iraní"

El presidente de Estados Unidos,, Donald Trump, habló hace instantes en relación a los ataques sufridos por las tropas del país norteamericano ayer por la noche en Irak.

Irán, tras el asesinato del general Qassam Soleimani, atacó con más de una docena de misiles distintas bases militares estadounidenses en Irak, sin lamentar heridos ni víctimas fatales, destacó Trump.

El discurso del mandatario fue breve y no admitió preguntas de la prensa, y lejos de expresarse a favor de una confrontación bélica entre naciones, sostuvo que Estados Unidos quiere la paz en oriente medio, y continuará realizando operaciones en contra de los grupos terroristas.

Para Trump, Soleimani era un terrorista que tendría que haber sido asesinado tiempo atrás. Al tiempo que destacó el rol que vienen llevando a cabo en la lucha contra el Estado Islámico.

En la apertura de su breve discurso, Trump sostuvo que mientras él sea presidente de los Estados Unidos "no se le permitirá a Irán tener armas nucleares".

"Estoy extremadamente agradecido y feliz, ya que ningún americano resultó dañado en el ataque de anoche perpetrado por el régimen iraní. Todos nuestros soldados están a salvo, y sufrimos daños mínimos en nuestras bases militares", subrayó el polémico mandatario.

"Nuestras fuerzas miltiares están preparadas para cualquier cosa, y esto es una gran cosa para todos los poderes involucrados y para el mundo", indicó. Al tiempo que agregó, "no se lamentaron pérdidas debidas a las precauciones tomadas".

Recordó que a finales de la década del '70 del siglo pasado, Irán "fue el principal patrocinador del terrorismo", pero "esos días se acabaron, no volveremos a dejar que eso pase".

"La semana pasada tomamos acción para detener a un terrorista que quería tomar vidas estadounidense, y nuestras fuerzas eliminaron al principal terrorista del mundo, Qassam Soleimani, quién fue el autor de las peores atrocidades", sostuvo Trump, quien mencionó que entre esas atrocidades estuvo el patrocinio de Hezbolla, "quien realizó ataques aéreos contra objetivos civiles, asesinó e hirió a miles de tropas estadounidense, plantó bombas que desmembraron a sus víctimas", entre otros tantos crímenes atroces.

"Soleimani tenía las manos manchadas con sangre americana e iraní", subrayó, y siguió, "al remover a Soleimani, enviamos un mensaje poderoso contra el terrorismo y proteger las vidas de nuestra gente".

En relación al ataque de anoche el presidente de Estados Unidos, indicó que "evaluamos opciones para responder a la agresión iraní". E inmediatamente subrayó que "impondremos sanciones económicas al régimen iraní, y estas sanciones poderosas se mantendrán hasta que Irán cambie su comportamiento".

"Recientemente barcos iraníes apostados cerca de la costa saudí, dispararon contra dos de nuestros drones", sostuvo Trump, quien recordó que hace pocos años Estados Unidos otorgó una fuerte ayuda económica al régimen iraní, y recriminó "nos pagan de esta forma". Incluso, "Irán empezó a patrocinar al terrorismo con el dinero que nosotros le entregamos en países como Afganistán, Irán y en otros".

Además afirmó que la ayuda otorgada por la administración de Barack Obama, a Irán se le facilitó las posibilidades de acceder a un arma nuclear.

"El tiempo ha llegado para que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China, deban salirse de los remanentes del trato de Irán, además debemos avanzar en un trato que le permita a Irán prosperar y tomar ventajas de sus recursos", sostuvo Trump.

"Irán puede ser un gran país, pero la paz y estabilidad no pueden prevalecer en medio de violencia, odio, muerte y guerra". Y agregó, "queremos mandar un mensaje claro y unificado al régimen iraní, que su régimen de terror y muerte, no va a ser más tolerado, y no vamos a permtir que siga avanzando".

"Hoy, voy a pedirle a la OTAN que se involucre más en el proceso de Medio Oriente", concluyó Trump.