Complicada situación del municipio de Humahuaca

La intendente de la ciudad de Humahuaca, Karina Marisol Paniagua, dio a conocer la situación en la que recibieron el municipio dado que la comunidad solicitaba esta información.

"Lo único que me entregó Herrera fue la llave de la camioneta del ejecutivo", dijo la intendente Paniagua.

Durante el tiempo en el que se realizaron las elecciones en el mes de agosto hasta estos días, fue tomando conocimiento de la situación de algunas áreas, documentación e información de cada una de ellas, donde solamente tres funcionarios anteriores tuvieron la predisposición de brindar un poco de la información, y las demás no dieron a conocer la situación.

Sobre el proceso de transición, la jefa comunal comentó que "en ese momento nos reunimos con el intendente anterior para poder conocer la funcionalidad de cada una de las áreas, desde el diálogo que hubo ese día hasta hoy, no hubo ningún otro diálogo, y lo único que me entregó Herrera fue la llave de la camioneta del ejecutivo, y de esa manera nos tocó llegar el diez de diciembre".

"Nos dejaron bombitas"

Desde ese momento empezaron a conocer cada una de las áreas y en todos los lugares les faltó gran parte de la documentación

"El parque automotor es lo más complicado que hemos encontrado y la cuestión monetaria, como decían los vecinos, nos dejaron diferentes bombitas, no creímos que sea así, pero lamentablemente fue así", subrayó.

La situación es muy complicada como los contratados al municipio que realizó la gestión anterior lo días 7, 8 y 9 de diciembre con más de 100 personas incorporadas.

En cuanto al transporte, se habilitó antes de dejar la gestión 4 remiserías, tres días antes de dejar el cargo Herrera, hay 63 camionetas habilitadas para realizar viajes al Hornocal, muchas de ellas temporariamente, sabiendo que esos viajes no están regulados, esto y muchos inconvenientes más como concesiones, la falta de documentación tanto en asentamientos, kioscos y otros, produjo una inestabilidad e inquietud en la sociedad. "Hay un déficit enorme económico municipal, lamentablemente no podemos sostener a aquellos que fueron contratados el 7, 8 y 9 de diciembre, se recaudó muy poco porque el gobierno anterior vino cobrando los impuestos a muchos de los vecinos y comercios, hasta en las últimas horas de la noche antes de retirarse, esto no es un perjuicio para el nuevo gabinete, perjudicaron a todo un pueblo en muchos sentidos", expresó Paniagua.