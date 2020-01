Contención para personas que sufren trastornos alimenticios

En el hospital "Néstor Sequeiros" funciona el grupo "Sol" de autoayuda para personas que sufren trastornos alimenticios; está encabezado por la nutricionista Claudia Dagum y por el psicólogo Martín Iturburu.

Este espacio cumple 18 años en abril y en todo este tiempo nunca dejó de funcionar los viernes de 8.30 a 10 de forma gratuita en el nosocomio. Incluso cuando es feriado o fecha de fiestas un viernes se mueve para otro día, a fin de que no se pierda ningún encuentro semanal.

Al respecto, Claudia Dagum mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, que "el tema de los trastornos alimenticios es un tema muy cambiante, todo el tiempo cambia y se van combinando. Hace treinta años se hablaba de anorexia en la persona que deja de comer, y bulimia en la persona que come muchísimo y vomita".

"Luego se empezaron a ver nuevos trastornos porque los seres humanos se van modificando en su psiquismo y por eso cambian las enfermedad, lo que antes era tan claro hoy ya no lo es. Uno puede comenzar queriendo bajar de peso y empieza a restringir su comida, pero después eso se acrecienta y empieza a vomitar. También ocurre para poder consumir mucho alcohol, pero como engorda prefieren no comer nada durante el día para poder tomar grandes cantidades en la noche", añadió.

Explicó que existen nuevas enfermedades como ser la bulimarexia, que combina anorexia y bulimia, en la que se restringe el ingreso de alimentos pero lo poco que se ingiere se vomita. La especialista también sostuvo que hay una gran cantidad de alcohorexia, que es cuando las personas dejan de consumir alimentos para tener liberado el consumo de alcohol, y hay una gran cantidad de trastornos que relacionan a la bulimia y a las drogas.

Habló también de otra patología que se llama ortorexia, que se refiere a los que empiezan a comer sano pero eso se hace una obsesión y se trasforman en "sacerdotes" de la comida sana, y hasta llegan a ejercer violencia cuando alguien no come lo que ellos consideran sano, "y todo el tiempo están obsesionados con ese tema", dijo.

Nunca se suspende

"No se suspende por nada, si el dolor no se suspende, nosotros tampoco suspendemos al grupo. Hemos tenido fluctuaciones en la gente pero nunca cerramos", expresó la nutricionista.

Asimismo afirmó que "este espacio es abierto y gratuito, pero para ingresar primero deben tener una entrevista con los profesionales que están al frente que son los que fundaron y sostienen el espacio. Es un grupo de apoyo terapéutico para personas con dificultades en la alimentación, es decir, no es la terapia en sí, es el apoyo para alguien que asume que tiene esa dificultad, y ese es el requisito que exigimos. Antes éramos más flexibles con el ingreso pero no nos sirve que venga a trabajar alguien que no tiene conciencia de enfermedad, que no tiene conciencia que tiene el problema y que son obligados a ir por su familia".

Mediante el grupo "Sol" se brinda apoyo, pero el tratamiento que les proponen en el hospital es otro y más amplio con controles con nutricionistas y psicólogos, que son habitualmente uno por semana y pueden ser más o menos según la situación del usuario.

Además, debe realizarse un control con el psiquiatra que lo evalúa para descartar patologías, con el médico clínico para un chequeo general, con el odontólogo porque los dientes se dañan a causa del vómito, y en el caso de las mujeres con el ginecólogo para determinar si menstrúa de forma correcta o tiene alguna alteración.

Una importante terapia grupal

Desde el 2008 abrieron otro grupo paralelo dentro del hospital “Sequeiros” destinado a familiares que estaban muy interesados en participar. “Esto interfiere en el tratamiento porque tener sin conocimientos sobre el tema a tu pareja, a tu mamá o a la amiga podría producir dificultades, por eso se creó el grupo de familiares que funciona de 10 a 11.30 los viernes”, comentó la nutricionista Claudia Dagum.

Aquellas personas que estén interesadas en participar de la recuperación de pacientes inmersos en trastornos alimenticios pueden sumarse al espacio, pero “nosotros nos preferimos hablar de la palabra familia porque consideramos que la conformación de una familia tradicional no es la que nosotros manejamos. Familia es el vínculo más cercano de afectos, son las personas más interesadas en colaborar”, agregó.

Más espacios

Dagum explicó que en el marco de la ley de Salud Mental uno de los objetivos es disminuir los porcentajes de internación. Por eso aumentó la cantidad de grupos terapéuticos porque se vio la efectividad de los mismos, ya que en la terapia individual el usuario está frente a frente con el especialista mediante un único discurso y su problemática. Pero es distinto cuando además de los terapeutas están sus pares, aquellas personas que atraviesan situaciones similares. Entonces esta persona se confronta con el mismo discurso puesto en el otro, lo cual produce una mirada distinta en el abordaje terapéutico, detalló la nutricionista. Dentro del nosocomio también funciona hace más de veinte años el grupo “Goa” (Grupo Operativo de Alcoholismo), el grupo “Alquimia” que es para mujeres en situación de violencia, el “Xi” para varones en situación de violencia y el “Sol”.