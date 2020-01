Enfermedades "esclavizantes" debido a un daño emocional

Una de las principales causas de los trastornos alimenticios es un trasfondo familiar: "los prejuicios sociales en una persona que tiene su estructura de autoestima, seguridad y afectos asegurados pasan a ser totalmente secundarios, pero es distinto que de pequeño nos digan dentro del ámbito familiar ciertas cuestiones que a uno lo marcan y le afectan. El hecho de no valer para tu familia, desde el psiquismo del niño implica que no vales para nadie y nadie te va a querer", señaló Claudia Dagum, nutricionista y referente del grupo de autoayuda "Sol" que funciona en el hospital "Néstor Sequeiros" destinado a personas con enfermedades alimenticias.

El grupo "Sol" funciona todos los viernes de 10 a 11.30 en el hospital "Néstor Sequeiros", ubicado en barrio Mariano Moreno

Siguió diciendo que "el cien por cien de estas patologías se basan en un daño emocional. Estas enfermedades son esclavizantes, hay gente que sale adelante sola, que es la minoría pero le hubiese resultado más fácil hacerlo con apoyo. Es una patología que en general avanza, y a veces empieza hasta por una cuestión de juego".

En ese sentido indicó que hay adolescentes que por ir a una fiesta no comen los días previos o vomitan lo que comen para que les entre tal ropa, "el alimento no es sólo una fuente de engorde o para adelgazar, el alimento es el fundamento de la vida. Sin alimentarse el cuerpo se deteriora o se muere, por eso aprender a comer de forma saludable y tener un cuerpo que te guste es muy importante. Se puede llegar a ese punto mediante la salud mental", manifestó.

"Todos son escuchados"

El grupo "Sol" posee todo lo necesario para que el usuario se sienta cómodo respetando la confidencialidad de cada uno y creando un ambiente fraternal para que puedan liberarse mediante sus testimonios que son respetados por cada uno de los integrantes que lo componen.

Al respecto Dagum mencionó que "todos son escuchados, respetados y lo que diga cada uno es sagrado. Si uno sale a contar lo que pasó en el grupo queda la sensación en esa persona que también contará lo que dijo y eso será vulgarizado. Se sale mucho más rápido en equipo".

"En nuestro tratamiento no existe el juicio porque nosotros no estamos para enjuiciar a nadie. Estamos para acompañar a alguien que está en un problema y nuestra función no es decir si está bien o mal, o buscar culpables, buscamos que la persona se pueda hacer cargo para que esto se solucione y logre salir adelante", agregó.

También remarcó que "es tremendo tener encima ese fantasma que te hace tanto mal y no te deja hacer nada. Por ejemplo cuando alguien que posee este tipo de trastornos antes de ir a una fiesta, además de pensar en todo lo lindo que puede tener un encuentro entre amigos o con su pareja, piensa en otras cosas como si habrá comida, el lugar del baño que si está cerca para poder vomitar lo que comió o si hay tal bebida alcohólica que lo puede hacer vomitar, está presente todo el tiempo ese fantasma que no le deja vivir y estar tranquilo".

"En vez de pensar en todos los factores que hay para que la persona disfrute de la reunión va a pensar en ese fantasma que te empaña toda la salida y es un castigo. Liberarse de eso te hace vivir una vida mucho más factible que te hace disfrutar todo, sabiendo que tengo el control de mi cuerpo", finalizó la especialista.

Una increíble historia de superación

Angélica es una de las integrantes del grupo “Sol” que funciona en el hospital “Néstor Sequeiros” desde los inicios de este espacio de autoayuda. A lo largo de su vida atravesó situaciones muy dolorosas y las pudo superar con mucha voluntad y con el apoyo del grupo, actualmente está a cargo de un taller de autocuidado dentro del nosocomio.

Al respecto, Angélica mencionó que “conocí el grupo y a la nutricionista Claudia Dagum cuando transitaba los pasillos del hospital por tener a mi hija internada ahí hace unos 18 años. Además yo fui paciente de ella porque tenía un desorden alimenticio”.“El grupo es fantástico, yo pensé que no salía de esa situación, yo cargaba una mochila, pero empecé a soltar todo eso y empecé a sentirme feliz. Hoy en día no puedo creer que alguna vez estuve mal”, señaló.

De niña afrontó realidades duras que la fueron enfermando como ser actos de discriminación de personas muy cercanas a ella: “de pequeña sufría porque no sabía cuál era mi identidad, nunca me faltó nada material pero si el afecto. Por mi color de piel también me trataban muy mal, me desprestigiaban. Todo eso me fue afectando y luego cuando tenía 16 años sufrí una violación y a raíz de eso nació mi hija que tiene una discapacidad”, indicó.

Asimismo comentó que “eso me hizo odiarme a mí misma, odiar a mi cuerpo, me sentía muy mal. Muchos años me refugié en la comida pero lo que comía vomitaba, yo no sabía que era bulímica hasta que llegué al grupo que me cambió la vida. Hoy soy feliz”.

“Nacimos para ser felices, los problemas tienen solución y ya no me detengo cuando me pasa algo. En el grupo hay mucha armonía, hacemos una ronda y empezamos a charlar. Es el único lugar donde aprendí a desnudar mi alma que hoy ya está curada”, afirmó.

Por su participación en el grupo y por su frecuente presencia en el nosocomio con su hija, pudo acceder a un taller llamado “La Vida es Bella” que ella encabeza. En el mismo realizan tareas de autocuidado corporal para

pacientes, haciendo hincapié en la autoestima. Allí, además de enseñarles a arreglar las uñas, cortar el cabello o maquillar, también brinda mensajes alentadores. “Acá hago lo que se hace en el grupo, hay chicas que vienen muy mal y yo les doy mucho aliento para que salgan adelante, y se ven los resultados”, sostuvo.

En ese sentido aseguró que “es como levantarles el ánimo, mostrarles que la vida es bella y decirles que a pesar de lo que nos pasa debemos estar felices”.

En ese sentido manifestó que “me tuvieron que pasar muchas cosas para estar así, nada es casual. Siempre les saco una foto cuando llegan a las pacientes y otra cuando se van, y se ve el cambio en ellas”.

A las personas que atraviesan situaciones difíciles les recomienda que busquen ayuda en el hospital “Sequeiros” y en los grupos de contención que posee.