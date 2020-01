"Estoy desesperada": el drama de vivir con cáncer y no acceder a quimioterapia

Leónida López tiene 62 años, es oriunda de Fraile Pintado y le diagnosticaron cáncer de mama el año pasado. Empezó a hacer quimioterapia en el hospital "Pablo Soria" pero la derivaron al programa "Incluir Salud" que no posee los medicamentos necesarios para que la paciente continúe con su tratamiento, que lo tiene suspendido desde hace tres meses.

Para afrontar el tratamiento, Leónida López pide colaboración de la sociedad. Para ayudar comunicarse al: 3886500471.

Por su problema de salud y al vivir en una casa precaria en Fraile Pintado debió trasladarse a Libertador General San Martín, a la casa de una de sus hijas. Antes del diagnóstico de cáncer ella sufría de diabetes. Cobra una pensión contributiva, por eso fue reubicada al "Incluir Salud" para que prosiga con su tratamiento de quimioterapia cada 21 días y acceda a otros medicamentos.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, López mencionó que "desde que me dijeron que tenía cáncer mi vida cambió por completo, mi forma de vivir es otra desde ese momento. Cuando empecé a hacerme la quimioterapia fue muy duro y más lo que me decían los médicos me costó mucho. Por esas razones, por querer cuidarme en todo sentido, me vine a Libertador con mi hija, pero a veces vuelvo a Fraile Pintado cuando estoy bien".

"Cuando me hice quimio mediante el hospital no tuve ningún problema, todo estaba en término. Pero empezaron los problemas cuando me pasaron al Ministerio de Salud: los primeros dos meses me dieron el medicamento, tardaron pero me los dieron. Luego dejaron de hacerlo, ellos nos decían que no llegaban los medicamentos, que no los mandaban porque estaban muy caros y otras cosas más", añadió.

En ese sentido comentó que "mi hijo está al frente de esto, y fue al hospital a pedir que nos presten la medicación para las quimioterapias y ellos accedieron por un mes, pero ’Incluir Salud’ que les debía devolver ese préstamo no lo hizo, nunca llegó nada. A veces mi hijo viaja dos o tres veces en la semana al ministerio pero no llegan, y cuando va al hospital le dicen que ya no pueden prestarnos más porque tienen lo justo para los pacientes del nosocomio que ya se encuentran realizandose allí un tratamiento desde hace un tiempo".

"’Incluir Salud’ no devuelve los medicamentos y no se hace cargo. Esta situación me llevó a hacer público mi pedido porque la verdad que estoy desesperada y siento que la situación ya es crítica, porque no me dan ninguna solución. Yo tengo entendido que si nos dejamos de hacer quimioterapias después tenemos recaídas que son mortales. Mi hijo sacó turno para la oncóloga y recién a fines de enero me dieron", sostuvo López.

Volver al hospital

Por último, Leónida López manifestó que "la última vez que mi hijo fue a preguntar al Ministerio de Salud le dijeron que el ‘Incluir Salud’ ya no se iba a hacer cargo del caso, aunque nunca se hicieron cargo. Que todo iba a pasar nuevamente al hospital ‘Pablo Soria’ pero aún no se sabe nada porque nadie se comunicó conmigo. La verdad que esto no puede esperar más porque necesito cuanto antes seguir con el tratamiento. Pero cuando mi hijo fue al hospital le dijeron que tampoco tienen medicamentos allí para mí, estamos desconcertados".