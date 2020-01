Diego Brancatelli asumirá un cargo como funcionario público: "No sé cuánto voy a ganar"

El periodista Diego Brancatelli asumirá un cargo como funcionario público en la municipalidad de Pilar: será coordinador ejecutivo de Secretaría, en la órbita de la Secretaría General.

La información fue formalizada a través del decreto 4.163/19, publicado en el Boletín Oficial del municipio liderado por Federico Achaval, del Frente de Todos.

"Lo que ahora conocieron los medios nacionales fue el nombramiento, pero yo vengo colaborando en Pilar desde 2003 gracias a trabajar en los medios digitales y a Hugo Ferrer, que me escuchó relatar en una radio de Pilar y me llevó a C5N.



Viví muchos años en Pilar, ahora tengo mi casa acá. Tal vez es nuevo para muchos que no me conocen y se sorprenden, pero fui con los Torneos Juveniles Bonaerenses durante cinco años seguidos, viajé a Venezuela para la Copa América en representación de Pilar para los torneos de chicos con capacidades diferentes, tengo mil historias para los que creen que no tengo relación con Pilar", explicó el panelista de "Intratables" (América TV) a Teleshow.

Hoy junto a @FedericoAchaval recibimos a @vtolosapaz en Villa Rosa, quien anunció que #Pilar recibirá $53 millones en tarjetas AlimentAR

Serán 10500 familias beneficiadas.

Fue la 3ra Mesa de Argentina y Pilar contra el hambre.

Hay mucho por hacer. pic.twitter.com/RMqe0cSjih — Diego Brancatelli (@diegobranca) January 8, 2020



Según su testimonio, hay "muchas instituciones deportiva" que también funcionan como "merendero o para dar un plato de comida", por lo tanto cumplen, además, con una función social. En ese sentido, indicó: "También estoy colaborando con el programa de Argentina y Pilar contra el Hambre, yendo por los comercios para inscribirlos para que puedan recibir tarjeta alimentaria, 10.500 familias van a recibir ese beneficio acá en Pilar".

Ante algunas críticas, Brancatelli resaltó que su cargo no es incompatible con su rol de comunicador y dijo que mantendrá su rol en el programa de debate que sale por las noches. Asimismo, señaló que desconce cuál será su sueldo.

"No manejo partida propia, no tengo firma, lo mío es más social, territorial y no compromete mi rol como periodista. No es incompatible. ¿Cuánto voy a ganar? No lo sé, no fui a Recursos Humanos. No es que no me interesa, pero cuando sepa, lo voy a comunicar. Va a ser algo acorde con mi responsabilidad", agregó el periodista al ser entrevistado por Luis Novaresio en radio La Red.

"Este trabajo es un gran desafío, una gran responsabilidad. Me encanta la posibilidad de cambiarle la vida a la gente", consideró.