Margarita Barrientos se suma al "Plan nacional de lucha contra el hambre"

Margarita Barrientos, responsable del comedor Los Piletones, anunció hoy que decidió sumarse al Plan Argentina contra el Hambre, tras una reunión que mantuvo con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.



"Voy a colaborar con todos los conocimientos que tengo desde hace muchos años y voy a ayudar para llegar a que la gente que vive en parajes desconocidos pueda acceder a lo que el gobierno le pueda ofrecer", sostuvo Barrientos.



En diálogo con Radio Continental, contó que estuvo reunida con Arroyo para hablar de su fundación y del trabajo que hace en la localidad santiagueña de Añatuya, donde tiene tres comedores.



"Hablamos (con Arroyo) de poder trabajar juntos, porque lo que yo hago es trabajar por la gente, no haciendo política", reseñó.



Al ser consultada en particular sobre la tarjeta alimentaria, Barrientos consideró que "teniendo un control, como me contaba el ministro, me parece muy bien".



Sobre la gestión del ex presidente Mauricio Macri, recordó sus reuniones con él, pero dijo: "No he quedado conforme porque había muchas cosas más que se podían hacer".



También se lamentó porque "han caído casi un 80 por ciento las donaciones" tanto de empresas como de particulares hacia su fundación.