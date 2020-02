Femicidio de Mariela Zamora: informe sobre el estado de la causa

El fiscal José Alfredo Blanco se refirió al femicidio de Mariela Zamora, quien fue apuñalada por su expareja el viernes de la semana pasada, trasladada en gravísimo estado al hospital "Pablo Soria", donde se produjo el fatídico desenlace.

Tres policías están detenidos e imputados por entorpecer la investigación. El jefe de la seccional es familiar del hombre imputado.

Apuntó que el inculpado conoció causa, designó abogado defensor y se abstuvo de prestar declaración, en tanto que la Fiscalía realizó una intensa labor para que antes de finalizar la feria judicial, queden al resguardo los elementos probatorios. En cuanto al resultado oficial de la autopsia, indicó que será remitido en los próximos días por el médico forense, quien determinó que la muerte de Mariela Zamora fue a consecuencia de la gravedad y profundidad de las heridas que recibió con el arma blanca.

"El martes el imputado detenido en esta causa, ha conocido los hechos que se le atribuyen, designó su defensor y se abstuvo de prestar declaración conforme lo prevén las garantías constitucionales. En la mañana del jueves se remitieron los elementos probatorios que han sido colectados en el lugar del hecho, tanto las pruebas que levantó Criminalística con los resguardos legales pertinentes, para su resguardo en el Laboratorio de Genética Forense", dijo Blanco.

Por otro lado, indicó que los teléfonos celulares, tanto de la víctima como del inculpado, fueron recuperados por la Fiscalía y que oportunamente se van a remitir para su análisis en las oficinas técnicas respectivas del Ministerio Público de la Acusación.

"La causa está en pleno avance, incorporándose todos los elementos que son propios de estas circunstancias, como los informes, la planimetría, tomas fotográficas, inspecciones oculares que se han hecho en el lugar y que se están incorporando en estos momentos".

Imputación a personal policial

Tras ser consultado sobre la imputación a personal policial de la seccional 48º de barrio Patricios de la cuidad de San Pedro, que estuvieron relacionados con el hecho, el fiscal expresó que como el martes al mediodía el imputado ya había designado defensor y cumplido la posibilidad procesal de prestar declaración en su defensa, en horas de la tarde, dispuso junto al secretario de la Fiscalía, munirse de todos los elementos probatorios que habían sido colectados en la escena del hecho para remitirlos a la mayor brevedad para su análisis.

"Los elementos que habían sido colectados, estaban a cargo de la División Criminalística de la Unidad Regional 2, como la ropa del imputado, el arma blanca que se había secuestrado en el lugar y otros elementos, con los debidos resguardos y las debidas cadenas de custodia y otros elementos fueron entregados"

Acotó que posteriormente convocaron al oficial que había actuado en la escena del hecho y quien había quedado al resguardo de los teléfonos celulares de la víctima fatal y del imputado. Allí se dieron con la novedad de que no sólo no se habían cumplido las formalidades de resguardo que se prevén, sino también de que había dejado estos elementos en poder del oficial que lo había relevado en su servicio en la seccional 48º. "Convocamos al nuevo oficial y este nos refirió que a su vez había dejado estos aparatos de interés para la causa en manos del jefe de la seccional. Personal de la Fiscalía advirtió el jefe tiene un parentesco con el imputado, por lo que solicitamos la presencia del jefe que en ese momento no se encontraba. En presencia de testigos, del personal de la Brigada de Investigaciones que se convocó para el procedimiento, una vez que se hizo presente el jefe, se procedió a la apertura de su oficina, que es específica y única para él y nos damos con la novedad de que los celulares se encontraban sobre su escritorio sin los resguardos pertinentes y sin la debida conservación como se prevé en los manuales de procedimiento y de actuación en estos casos", dijo el fiscal.

Se labraron las actas pertinentes y se dispuso el arresto y la imputación de los dos oficiales por el delito de "incumplimiento a los deberes de funcionario público" y del jefe de la seccional que es pariente del imputado, por los delitos de "abuso de autoridad y entorpecimiento de las funciones de la Fiscalía".

Cuando los teléfonos sean peritados tendrán la certeza de que si en esos días en que estuvieron en poder de los efectivos policiales, fueron manipulados.

"No obstante ello, esa información, así se haya intentado borrar de la memoria de los aparatos, se puede recuperar por los análisis que se hacen con los especialistas del Ministerio y estimo que más allá de cualquier acción que se haya realizado sobre ellos, no influyen en el trámite de la causa y no va a afectar el trabajo de la Fiscalía, queremos darle la tranquilidad a los familiares de la difunta Mariela Zamora, que con los elementos de prueba que tiene reunidos la Fiscalía, fuera de los aparatos de telefonía celular, tenemos indicios suficientes que nos permiten continuar con el avance de la causa con total normalidad", dijo Blanco."Cuando tengamos la posibilidad de que estas medidas sean ratificadas por el juez de Control, recién dispondremos de los aparatos y remitirlos para su análisis. Ahí radica el accionar ilícito del funcionario, en lo que respecta al jefe de la comisaría, que con su acción ha demorado la investigación, en el análisis de los teléfonos celulares, no en el resto del trámite de la causa".